Desde que Canales Rivera entrara en ‘Secret Story’ nos está revelando cosas insólitas sobre algunos de los momentos de la vida de otros famosos

Canales Rivera sigue inmerso en su participación en ‘Secret Story: la casa de los secretos’. El torero está aprovechando su estancia para dejarse llevar. Prueba de ello es que ahora se ha abierto en canal con Isabel Rábago y ha hablado sobre la relación entre Isabel Pantoja y Paquirri. El concursante cada vez se encuentra más cómodo en la casa, por lo que poco a poco se va abriendo más sobre su vida personal y sobre todo lo que ha vivido a lo largo de su vida. La periodista y él han mantenido una larga conversación durante la prueba semanal y ella ha querido conocer de primera mano cómo era su tío, Paquirri, a lo que Canales Rivera ha respondido de manera larga y tendida.

Canales Rivera ha rememorado a su tío, Paquirri, y cómo era en la intimidad

El concursante ha asegurado que todos los recuerdos que tiene con su tío son muy buenos. Además, ha querido revelar cuál fue el último que tiene con él: «Organizó una comida. Él tenía una moto de campo y me fui con él montado hasta el pantano», le ha confesado a Isabel Rábago. También ha revelado cómo era Paquirri en la intimidad: «Le recuerdo muy cariñoso, protector y, pero muy duro. Si me tenía que dar un tortazo me lo daba y siempre que nos sentaba nos decía: ‘Esto es una familia, todo es de todos y lo disfrutamos todos»», ha dicho.

También ha recordado que su tío viajaba mucho con el padre Ángel, quien era una persona muy cercana a él: «Incluso llegaba a pasar el verano con nosotros en Cantora. Nosotros íbamos a Cantora cuando Caye y Francisco tenían su época de verano», ha dicho. Entonces ha hablado largo y tendido sobre los recuerdos que tiene en la finca de la tonadillera: «Recuerdo Navidades con Isabel en casa en Cantora y hacerle un super regalo, como un abrigo de visón y a mi madre otro», dice.

El concursante ha hablado de cómo fue su estancia cuando visitaba Cantora

Canales Rivera no se ha callado nada e incluso se ha atrevido a hablar de la relación que tenían en la intimidad Paquirri e Isabel Pantoja: «La relación que recuerdo con ella era maravillosa, estaban todo el día dándose besos, abrazados», desvelando lo enamorados que estaban. Una buena relación de Paquirri tanto con ella como con Carmina Ordoñez, sin embargo su relación personal si variaba: «Carmen con mi hermano y conmigo era mucho más especial que Isabel», ha sentenciado al hablar de su tío, Paquirri. Sin lugar a dudas, el también colaborador de televisión está abriéndonos las puertas, incluso, de Cantora, la finca que Paquirri le dejó a Isabel Pantoja.