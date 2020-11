«Lo pasamos bien», ha contado el diestro al hablar de su idilio con la colaboradora, a la que conoció hace 20 años en Zahara de los Atunes.

Este jueves, Canales Rivera se ha sentado en ‘Quiero dinero’ para someterse a las preguntas de Kopérnica, la máquina de la verdad del concurso que se emite en ‘Sálvame’. Al primo de Kiko Rivera le han preguntado por todos los entresijos que enfrentan desde hace décadas al clan Rivera con Isabel Pantoja. Pero se le ha preguntado también por su intensa vida amorosa. Al torero, con fama de conquistador, siempre se le había atribuido un affaire con Marta López. Pero ni uno ni otro habían querido desvelar nunca si tuvieron o no un idilio.

Así define Canales a Marta López: «Es una tipa increíble»

El diestro y la colaboradora nunca han negado que son buenos amigos. Públicamente han hablado de la excelente relación que mantienen…. Hasta hoy. Al andaluz le han formulado una cuestión: «¿Has tenido relaciones íntimas con Marta López?». Mientras escuchaba la pregunta no podía esconder una sonrisa pícara. La ex concursante de ‘Gran Hermano’, por su parte, miraba expectante al andaluz. Y, mientras se abanicaba, sofocada, apretaba los labios para reprimir la sonrisa que se escapaba de sus labios. Por fin, el matador respondía, tajante: «Sí».

Acto seguido, explicaba sin ningún reparo cómo surgió el flechazo con la madrileña. «Nos conocimos en Zahara de los Atunes. Su hermana monta a caballo… Es una tipa increíble». No quiso desvelar si lo suyo había surgido en el interior de un coche, tal y como se recordaba en el plató. «Lo pasamos bien y hasta el día de hoy nos llevamos tan bien como el primer día», admitía.

«Llevamos 20 años diciendo que solo somos amigos»

El «sentimiento» que había detectado Kopérnica tras sus palabras era «felicidad», lo que generó muchos comentarios entre los colaboradores. «Eso es que le has dejado un buen recuerdo», comentaba María Patiño. Marta López, algo avergonzada, terminó reconociendo su historia con Canales Rivera: «Llevamos diciendo 20 años que solo somos amigos. Que no pasa nada». El primo de Kiko Rivera replicaba: «¿Lo somos o no lo somos?». Finalmente, la colaboradora optaba por restar importancia al asunto. «No pasa nada. Lo has vivido tú y lo he vivido yo». Y aclaraba que cuando se enrollaron eran sentimentalmente libres: «Él estaba soltero, yo también».

«Era un buen momento para salir de dudas y que no me pregunten más», reconocía Canales Rivera. «Se ha especulado mucho, me han preguntado mucho. No tenía pareja, no estaba casado. Estas cosas pasan aquí y en Pekín», zanjaba. Los colaboradores insistían en sus preguntas. «¿Es buena amante?», quiso saber Kiko Hernández. Pero el invitado respondía con elegancia: «Un caballero no tiene memoria». El programa llegaba casi a su fin cuando Lydia Lozano lanzó una última pregunta: «¿Cuánto duró?». Y éste detallaba: «Es que no empezó».