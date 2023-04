Camilo Blanes, en situación extrema: "El interior de su casa es un poblado indio"

Ya lo advirtió su madre, Lourdes Ornelas, este fin de semana. La vida de Camilo Blanes pende de un hilo. Su declive personal es tal que teme, más que nunca, por su integridad física y emocional. "Legalmente no puedo hacer nada, su vida está en peligro", reconoce, destrozada. El testimonio de la que fuera expareja de Camilo Sesto coincide al 100% con las palabras que han compartido con SEMANA personas del entorno íntimo del hijo del mítico cantante. Aseguran que su vida actual es "lamentable", que se encuentra en "una situación extrema". Y que su casa -la que heredó de su padre en la localidad madrileña de Torrelodones- es una especie de trinchera "sin ley" en la que ya no queda ni un ápice del glamour o las obras de arte que antaño colgaron de sus fastuosas paredes. "El interior de esa casa es ahora un poblado indio. Un lugar que ha sido saqueado y devastado. Allí solo hay destrucción y caos", nos detallan.

Quienes hablan para esta revista conocen desde hace décadas al artista valenciano y a toda su familia. Han pasado años, y muchas jornadas de trabajo, al lado del de Alcoy. Por eso, aunque Camilo Blanes lleva años desconectado de quienes antaño fueron los "mano derecha" del intérprete, saben que "sus problemas no surgen a raíz de la muerte de su padre". Insisten en que arrastra diversas situaciones complicadas desde hace décadas: "Lo que sucede viene desde que era un niño, cuando su padre organizaba fiestas en su casa de Miami. Los que conocemos a Camilo Sesto de toda la vida, así como a Camilín, siempre supimos que esto iba a terminar sucediendo. Sabíamos que esto iba a acabar mal, que Camilín nunca tendría una vida normal... teniendo en cuenta las atrocidades que ha visto desde pequeño".

Camilo Blanes, que cumplió 39 años el pasado mes de noviembre, "tiene problemas desde que era un chaval", nos señalan. "No ha caído en una depresión. Lo suyo no es un duelo por la muerte de su padre. El fallecimiento de Camilo Sesto no fue una pérdida tan grande para él. Desde que este chico era joven hacía cosas que no eran ni medio normales", nos relatan. Quien en su día compartió días y noches junto a Camilo Sesto no dan crédito aún a que la casa del artista, "con tanto cuadro y tantos objetos de valor" se haya convertido ahora en "un lugar tan lamentable, donde ya no queda nada".

La personacon la que SEMANA se ha puesto en contacto no desea revelar su nombre porque no quiere "problemas" y todo lo que le está pasando a Camilo les parece "triste" y "turbio". Eso sí, deja claro que ha compartido muchas horas de giras y ensayos trabajando mano a mano con el desparecido cantante, con el que vivió una de sus mejores etapas profesionales en el mundo de la música. "Mi trato con Camilo fue profesional, pero resultaba inevitable que te involucraras también en el terreno personal. Como profesional fue el más grande de este país, el número 1. Como persona, me reservo mis opiniones. A su lado viví experiencias desagradables".

Además, apuntan a Lourdes Ornelas como la única persona que siempre ha estado al lado de Camilo. "Tiene una madre que ha hecho todo lo posible por estar a su lado. Hace 25 años, cuando Camilín tendría unos veintipocos años, ya reclamaba a Camilo Sesto ayuda para el chico. La madre se quejaba de que no se hacía cargo de su hijo, que no le mandaba dinero ni para las medicinas que necesitaba tomar entonces. Camilo no le enviaba ni un euro. 'Nos tiene abandonados', decía. Ese chico ha estado malito mucho tiempo". Ahora cree que su progenitora ha tirado la toalla, que da a su hijo por perdido: "¿Dónde está esta señora ahora? Una madre es una madre, aunque tu hijo tenga 60 años", se lamenta.

Cabe recordar que Camilo Blanes hizo saltar todas las alarmas después de publicar varias imágenes en sus redes sociales en las que aparece totalmente desaliñado y demacrado, aunque horas después decidía eliminarlas. A lo largo de las últimas horas, sus allegados, en especial, Lourdes Ornelas, aguardan preocupados y desesperanzados... a la espera de cualquier otro movimiento que ayude a saber un poco más sobre su decadente situación actual.