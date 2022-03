Anabel Pantoja lleva días volcada en acompañar a su padre, Bernardo Pantoja, quien ya está bastante recuperado tras ser dado de alta. El hermano de Isabel Pantoja se encuentra por fin en casa después de su última recaída, que lo obligó a permanecer en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. Atrás quedan los días de preocupación por el estado de salud del sevillano, que en estos momentos es atendido por sus seres queridos: su mujer Junco, que no se ha separado de su lado, su hija y amigos cercanos.

Sin embargo, la tensión en Anabel sigue siendo evidente. Este jueves ha pedido la paciencia cuando la prensa gráfica la seguía en las inmediaciones de la casa de su padre para saber sobre la evolución de Bernardo Pantoja. Visiblemente, molesta, la colaboradora de ‘Sálvame‘ ha pedido a los reporteros que dejen de ir tras ella. Dale al play y no te pierdas las imágenes en las que, enfadada, pide que la dejen sola mientras se dirige a una farmacia para comprar medicamentos.

Vídeo: Europa Press

Aunque ha sido criticada por no estar las 24 horas al lado de su padre durante su ingreso hospitalario, Anabel se ha defendido alegando que vive en Canarias y dejando claro que tiene que trabajar en televisión para, entre otras cosas, ayudar a Bernardo a mantenerse, Este tiene una pensión modesta, y cuenta con la ayuda económica de su hija para salir adelante.

Anabel nunca a ocultado que no tiene la misma relación de cercanía con su padre que con su madre, a la que tiene como principal referente en la vida. No por ello deja de querer al hombre que le dio la vida. Recientemente, en una de sus visitas al hospital, Anabel compartía con su legión de fans el momento de preocupación que atravesaba al ver a su padre postrado en una cama.

La preciosa carta de Anabel Pantoja a su padre

«Como ya sabéis, estoy pasando un momento bastante complicado», arrancaba diciendo en su perfil oficial de Instagram. «Y no estoy trabajando, ni tampoco dedicándome a nada de aquí. Solo a estar al lado de él, aparezco por aquí porque quería agradecer a todo el equipo del @hospitaluvrocio 💚 . Las enfermeras cómo lo cuidan, los médicos cómo le ayudan, la seguridad cómo está pendiente de él y de nosotros, las señoras de la limpieza cómo lo miman, los mismos compañeros y familiares».

«A odos los que me habéis escrito preguntándome por él, solo puedo deciros que nada más el hecho de perder un minuto de vuestra vida para interesaros por él, ya me siento afortunada con vosotros. Pensaba que no tenía a tanta gente a mi lado», añadía. «Ahora, hay que seguir luchando y aquí estará su princesita, como él dice y aquí estaré siempre. Os queremos y agradecemos. Mi padre y yo». En su post, subido a su perfil de Instagram, da las gracias a todos sus «compañeros».

Y hace unos días se rompía por completo al hablar de su separación de Omar Sánchez en en ‘La cápsula’. «»He sido súper feliz y es una persona que no podré quitarme nunca de mi vida. Es el hombre que me quiere como me quiere, que me cuida como me cuida, que está pendiente de mí. Me dio esa salida tan bonita, descubrir ese paraíso de su mano… Me salvó de estar aquí», decía, entre sollozos. «Siempre he querido luchar por tener esa familia. Quería sentarme en la mesa con mi marido. Él quería y me ha hecho muy feliz. Me ha enseñado muchas cosas, me ha ayudado mucho, me calmaba. Me decía, tranquila, que estoy aquí esperándote. Yo pasaba los días en Madrid luego llegaba a casa, al cielo. Eso no se saca del corazón de un día para otro».

Anabel Pantoja, incapaz de olvidar a Omar Sánchez

«Es un tío que no me merezco», comentaba sobre el monitor de surf. «A veces digo: ¿Qué he hecho? Que me he separado, que todo se ha ido al garete». Sincera, reconocía estar pasando un momento de mucha incertidumbre: «Si no sé lo que voy a cenar esta noche, imagínate si voy a saber lo que voy a hacer mañana… No creo en la felicidad 100% ni en el amor eterno al 100% ni en la vida al 100%. Creo en ser feliz cada día. Lucharé por ser feliz cada día y cuando acabe el día decir: ‘Lo he hecho bien».

La ruptura de la pareja se producía cuatro meses después de celebrar su fiesta nupcial en la isla de La Graciosa, en octubre de 2021. «Para mí fue una boda especial. Pero yo me enfrié, todo se enfrió y creo que mi negro, Omar, no se merece que yo no estuviera al 100% y de verdad que lo intentamos», recordaba. «Fue una boda espectacular. Me quedo con que yo quería casarme en esa esquina, en La Graciosa, que se veía Lanzarote de fondo. No fue un postureo ni nada. No me casé por dinero, como se ha dicho. Me casé donde quise, en La Graciosa y por la tarde para que mis compañeros estuvieran conmigo ya que no podían venir. Fue un cúmulo de todo. Podría haberlo hecho a escondidas y llevándome el dinero».

Te interesará saber...