No hay quien ponga en duda que C. Tangana se ha convertido, junto a Rosalía, en uno de los fenómenos musicales del pasado año, que consolida su carrera este 2019. El cantante, sin embargo, no está exento de polémica y es que ha entrado en guerra con el Ayuntamiento de Ceuta, que se niega a pagarle los 88.300 euros que habían acordado para su contratación para un concierto, al entender que el artista no había cumplido con las expectativas.

Berta Vázquez, ex de Mario Casas, confirma su romance con C. Tangana

C. Tangana fue contratado para poner ritmo a las fiestas de Ceuta. 88.300 euros es lo que se iba a embolsar, pero parece que el dinero no llegará a su cuenta corriente, al menos no hasta que el Gobierno decida a hacerle el ingreso tras revisar el contrato que firmaron con él. C. Tangana cantó tan solo 50 minutos y en playback, dejando a los vecinos con la fiesta en el cuerpo, pero con un sabor amargo en la boca al no poder disfrutar más de sus canciones.

Políticos de Ceuta y numerosos ciudadanos han puesto la voz en grito en las redes sociales al conocer el dineral que habían acordado con C. Tangana para un espectáculo de menos de una hora. Se exige que no se le pague lo acordado y el Gobierno de Ceuta ya ha asegurado que no se le pagará ese dinero hasta que se revisen las condiciones establecidas en el contrato de colaboración. Y es que ellos están seguros de que iban a ser 90 minutos de espectáculo.

Cabe destacar que los 88.300 euros no son íntegros para C. Tangana. En ese montante se incluyen impuestos, pero también el sueldo de su amplio equipo de sonido, iluminación, bailarinas, representante… Aun así, a muchos les ha parecido demasiado dinero por tan solo 50 minutos de disfrute.