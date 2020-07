Hablamos con el artífice de la última imagen de Paloma Cuevas con la que ella misma ha definido cómo se encuentra ante esta nueva etapa sentimental.

A pesar de que hay quien ha considerado que sus palabras eran un zasca hacia su ex, su amigo Jacinto quiere dejar claro que en absoluto ese ha sido el objetivo de esta reflexiva pieza. «No se lo he dado en persona, pero cuando lo recibió me dijo que le encantaba. Ella no quería responder a nadie…Ella quiere a sus hijas con locura y esto es un mensaje positivo», apunta este pintor extremeño. Insiste en ello y aprovecha para definir a Paloma Cuevas, quien tras su matrimonio fallido no está pasando por un buen momento. «Le gustó mucho porque es un dibujo que dice mucho. Es muy tranquilizante como es ella. Paloma es una mujer extraordinaria, una madre extraordinaria, una hermana extraordinaria y una hija extraordinaria. Es una bellísima persona«, dice el artista con mucho cariño hacia ella.

Si bien Jacinto confirma que Paloma está viviendo un proceso complicado, él tiene claro cuál es la actitud que, a sus ojos, Cuevas debería de tomar después de separarse del que ha sido su marido durante más de 25 años. «Es la primera vez que la pinto. No es contestar a nadie, es una cosa bonita…Yo comprendo, pero hay que mirar para adelante con categoría», desliza. Un presente que a ella le erizó la piel y que no dudó en mostrar a todos y cada uno de sus seguidores para expresar cómo se siente actualmente.