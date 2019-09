Blanca Romero sorprende con su regreso a la música

Fue en 2016 cuando comenzó su andadura en la música de la mano de ‘La Perra’, su nombre artístico. Lo dejó durante un tiempo, pero ahora, Blanca Romero regresa a los escenarios para volver a demostrar su faceta como cantante. La polifacética actriz cambia las pasarelas y los flashes de los fotógrafos de moda para subirse a los escenarios como cantante.

La polifacética artista vuelve a subirse a los escenarios

Lo hace con el grupo musical ‘Shalala‘, con el que lleva poco menos de un año de ensayos y una enorme ilusión. Pero no es la primera vez que se adentra en la música y ese gusanillo no se le pasa a pesar de que su primera experiencia en la música no tuviera mucho recorrido: «Nunca lo he dejado del todo. La formación en canto ha sido constante», confiesa Blanca al portal ‘El Comercio’.

Blanca Romero ha desvelado cómo surgió esta nueva idea. Y es que el culpable de que la modelo vuelva a la música es de Helios Amor, a los mandos del teclado y un íntimo amigo de Blanca: «Acababa de mudarme de casa en Gijón y me llamó para ver si me apetecía subir un día a ensayar. Me aburría y me vine, y un año después seguimos dando la nota», cuenta ella.

Compagina la música con su trabajo como modelo

De momento, todavía no tienen disponible su agenda de conciertos, pero siguen trabajando a diario con los ensayos para conseguir una puesta a punto perfecta para que el público quede muy contento con la actuación. Junto a Blanca hay cuatro integrantes más: Pelayo Pastor, encargado de la batería, Isaac Sastre, guitarrista, Pablo Rivero, bajista, y Helios Amor.

A pesar de que está muy ilusionada con esta nueva etapa profesional, sigue en su faceta como modelo y logra compaginar perfectamente estos ensayos con sus trabajos como modelo.