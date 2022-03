Bigote Arrocet ha reaparecido y lo hace con nuevas declaraciones sobre María Teresa Campos, su expareja y, desde su ruptura, su enemiga, muy a su pesar, por el constante cruce de acusaciones al que se han visto abocados ambos en los últimos años. Hay varios puntos en los que el cómico y la presentadora no llegan a un acuerdo sobre el final de su historia de amor. Ella mantiene que la dejó a través de un mensaje de Whatsapp impersonal, mientras que él mantiene que lo habló en persona y después ese mensaje fue la despedida. No llegan a un punto medio, pero mientras María Teresa Campos ha hablado largo y tendido sobre su relación amorosa, incluso la sexual, Bigote Arrocet ha mantenido el silencio. Hasta ahora.

Vídeo: Europa Press

El cómico chileno ha tardado mucho en romper su silencio al respecto. Ya ha ofrecido píldoras sobre el final de su romance, se ha defendido de las acusaciones que su ex y las hijas de esta han vertido sobre él, pero nunca hasta ahora ha hablado con tanto cariño hacia María Teresa Campos, aunque sin olvidarse de aquellas palabras que tanto daño le han provocado. “Yo la he querido mucho, todavía la quiero, no como antes”, comienza a explicar Bigote Arrocet sobre lo que un día sintió, pero que los últimos acontecimientos le han hecho cambiar sus sentimientos. Denuncia las “mentiras infames” que ha dicho la presentadora, así como Terelu Campos y Carmen Borrego en su determinación de defender a su madre con el corazón roto. Vea el vídeo para conocer qué reproches guarda aún en su corazón hacia la veterana presentadora, que son muchos y detalla sin problemas en un arranque de sinceridad. ¡Dale al play!

