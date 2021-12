La noticia del inesperado embarazo de María José Campanario ha sido un auténtico bombazo para todos. La odontóloga y su marido, Jesulín de Ubrique, han anunciado que esperan su tercer hijo en común para el próximo año. El bebé, que nacerá dos semanas antes de que celebren sus 20 años de boda, ha supuesto una verdadera sorpresa para el matrimonio. Dentro de seis meses se convertirán en familia numerosa. Este hecho afecta de manera directa a sus familiares, a quienes la llegada del nuevo miembro de la familia les ha pillado por sorpresa.

Belén Esteban, madre de Andrea, la hija mayor del torero, ha sido una de las primeras en pronunciarse sobre el embarazo. La colaboradora ha explicado que se alegra de todo corazón de que su expareja y la odontóloga tengan un nuevo bebé. «Yo no pinto nada», ha dicho. «Esta mañana cuando he salido a la calle he dado la enhorabuena. Son un matrimonio y un embarazo siempre es una alegría».

David Valldeperas, director de ‘Sálvame’, le dio la noticia

Pero, ¿cómo se enteró la de Paracuellos de que el padre de su hija tendrá otro retoño en 2022? ¿Se lo ha revelado su hija o ha sido por terceras personas? Ella misma ha adelantado cómo supo de los hechos. «Voy a contar la verdad de cómo me he enterado», ha contado este martes durante una intervención telefónica con su compañero Kiko Hernández. «Ayer por la tarde cuando fui a trabajar me cogió David Valldeperas y me dijo: ‘Belén, ha llegado la noticia de que Campanario está embarazada’. Yo le dije: ‘No tengo ni idea’… A las 8 de la mañana empieza a sonar el teléfono. Me he levantado y la gente me había mandado las portadas y todo».

«No tengo relación ellos, es verdad que nuestra relación es una catástrofe y que ha pasado lo que ha pasado. Pero de verdad que me alegra que ella va a ser mamá y Jesús papá. No tengo nada que decir. ¿Qué voy a decir yo? De verdad que me alegro», insistía. «Yo hablo de mí, no tengo que hablar de nadie. Yo estoy bien y no voy a entrar en nada. Dar la enhorabuena es lo que tengo que hacer. No tengo que decir nada más».

«Me ha sorprendido la noticia», admite la colaboradora

Cuando el colaborador le ha preguntado si el embarazo de Campanario la ha sorprendido, no ha negado que, en efecto, así ha sido. «Sí me ha sorprendido la noticia, pero creo que le ha sorprendido a ellos y a todo el mundo». Eso sí, aunque inesperada, Belén cree que «es una noticia muy bonita».

«Entiendo que es morboso que me preguntéis. Llevo muchos años en la tele. Les doy mi enhorabuena. Espero que Campanario tenga un muy bien embarazo y nada más. Les doy mi enhorabuena a los dos y a toda la familia. Un bebé en una familia es motivo de alegría. Les deseo que todo vaya bien, no puedo decir otra cosa», concluía.

David Valldeperas ha tenido la oportunidad de contar por qué el programa, aún sabiendo del embarazo de la odontóloga, decidió no adelantar la información. «Lo queríamos confirmar antes de dar la noticia. Intentamos confirmarlo por varias vías, pero no lo conseguimos. Entonces decidimos no darlo. Era un bombazo, pero no podíamos darlo», ha explicado a sus compañeros. Asimismo, ha aclarado que Belén no estaba al tanto de nada. Y que cuando le facilitó la información, esta desconocía la buena nueva: «Belén no lo sabía».

Después de casi dos décadas juntos y tras dos hijos en común, –Andrea y Jesús-, María José Campanario y Jesulín de Ubrique serán padres por tercera vez. Una faceta en la que ambos están bien experimentados, pero que les pilla en una etapa completamente diferentes de sus vidas: en plena madurez.

El tercer hijo de la pareja llegará al mundo dos semana antes de su aniversario de boda

El nuevo bebé del matrimonio va a llegar en un momento muy especial para ellos, justo 15 días antes de que cumplan sus dos décadas juntos. El retoño nacerá «dos semanas antes de nuestro 20 aniversario de boda», ha señalado el torero a ‘Hola’. Se dieron el ‘sí, quiero’ el 27 de julio de 2002 en Sanlúcar la Mayor. Desde entonces han demostrado ser una pareja sólida, capaz de hacer frente a un sinfín de adversidades que les ha tocado vivir. Las más dolorosas, la guerra mediática entre ambos y Belén Esteban; o la fibromialgia, la dura enfermedad que tiene en jaque a la catalana desde hace años y que en ocasiones le ha hecho muy complicado el día a día, ya que le provoca, entre otros síntomas, un fuerte cansancio y profundos dolores.