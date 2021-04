Belén Esteban no puede estar más feliz. Su madre ha recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus que le protege en plena pandemia de un posible contagio. Así ha sido su especial momento

Ya anunciaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el plan de vacunación contra el coronavirus seguía su curso intensificando el proceso para conseguir la ansiada inmunidad de rebaño. Las personas mayores siguen recibiendo sus dosis, como así le ha ocurrido ahora a la madre de Belén Esteban, como así anunciaba la colaboradora de ‘Sálvame’ este martes en su programa. Este miércoles, la que fuese suegra de Jesulín de Ubrique ha recibido su primera dosis de la vacuna que le inmuniza en la pandemia y le protege ante un posible contagio. Una buena nueva que Belén Esteban ha dado a conocer, de nuevo, a través de sus redes sociales, emocionada, y gritándole al mundo entero lo mucho que quiere a su madre: “Mamá, la primera dosis puesta. Te quiero mamá”, escribía la colaboradora como acompañamiento a una foto en la que su madre está junto a los sanitarios que le han administrado la vacuna.

Belén Esteban parece estar viendo luz al final del túnel. La colaboradora de televisión ha sido bastante dura con el Gobierno por la gestión que ha hecho de la pandemia del coronavirus. De hecho, desde hace unos meses se pregunta que dónde están las vacunas, algo que piensa mucha gente en nuestro país, ya que es el único remedio para que la gente no se contagie. A pesar de hacer pública su indignación, ahora ha querido dar una buena noticia.

«Mañana vacunan a mi madre y estoy muy contenta. Muy contenta, mamá. Ya dentro de poco nos vas a ver a todos, a tus nietos y todo», ha declarado Belén Esteban emocionada desde el plató de ‘Sálvame’ este martes. Esto es una gran noticia, ya que una vez que pongan las dos dosis de vacuna a su madre, esta quedará inmunizada contra el virus. Por el momento ya ha recibido la primera dosis y, dependiendo de la variante de la vacuna que ha recibido, podría completar su inmunidad en las próximas semanas o meses, en caso de haber recibido la de AstraZeneca que tanto está dando que hablar en los últimos días.

Cada vez más cerca del esperado reencuentro

Hace ya unos meses que madre e hija no pueden verse. Y no solo por las restricciones que hacen imposible los viajes entre diferentes comunidades autónomas. A esto se suma que Belén Esteban no quiere poner en riesgo a su madre, que ya tiene una edad y eso la convierte en grupo de riesgo. Además, ella es también persona de riesgo por su enfermedad, al tener que lidiar con los estragos de la diabetes. Estos son los principales motivos que le llevan a querer esperar para reunirse y a tener ahora más ganas que nunca de que su madre reciba la segunda dosis que haga un reencuentro algo seguro.

Belén Esteban está siendo muy crítica con cómo se están haciendo las cosas en nuestro país. Ya fue tajante cuando veía que los datos por contagios y muertes no paraban de subir. Esto le llevó a preguntarse que dónde estaban las vacunas y que el Gobierno debería espabilar y hacerse con más vacunas para empezar a inmunizar a la población. A sabiendas de que ‘Sálvame’ lo ven cada día millones de personas, la de Paracuellos del Jarama quiso hacer un llamamiento en el plató de su programa para saber qué está pasando para que no se esté vacunando a los españoles cuando ya estamos en el mes de febrero.

«A ver si traéis ya las vacunas y empezáis a vacunar… que Israel nos gana, que parece esto Eurovisión, siempre vamos los últimos. Siempre… A ver si traéis ya las vacunas que iba a haber 13.000 puestos… ¿dónde están los puestos? ¿Dónde? Vacunad…», explica muy enfadada. Esto provocó las carcajadas de muchos de sus compañeros de trabajo. Lo cierto es que parece que el ritmo de vacunación va in crescendo y que a final del mes de agosto podrían estar vacunados 33 millones de españoles. Así lo aseguró este pasado martes Pedro Sánchez. ¿Será cierto?