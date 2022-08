Ha pasado más de un año desde que Mila Ximénez nos dejara. Un triste fallecimiento que impactó a la sociedad y que dejó conmocionados a todo el universo ‘Sálvame‘. En medio de sus vacaciones más especiales, Belén Esteban se ha puesto melancólica y ha querido recordar a su gran amiga y compañera con una imagen que, para ella, era la felicidad plena.

Belén Esteban ha tenido muy presente este fin de semana a Mila Ximénez y por ello ha querido recordarla a través de sus redes sociales con una imagen de una de sus últimas quedadas. En la instantánea podemos ver como la fallecida periodista le daba un sentido beso a la de Paracuellos ante la atenta mirada de María Patiño y Antonio Rossi. «Esta foto es una foto de felicidad«, escribe la colaboradora de televisión.

De la misma forma, Belén Esteban ha querido acompañar la imagen con una significativa canción de Manuel Carrasco, «Qué bonito es querer». Un tema muy importante para ellas y que en la letra de la misma se puede escuchar: «Qué bonito es saber qué siempre estás ahí, quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar, afortunado yo por tener tu amistad«. Ha dejado así constancia que sigue echando mucho de menos a su amiga y los momentos que pasaba con ella en La Muralla, el bar que está en las inmediaciones de la cadena de Fuencarral.

Tuvo muy presente a Mila Ximénez durante su convalecencia

El pasado mes de julio, Belén Esteban reaparecía y rompía su silencio en exclusiva en su revista de cabecera, SEMANA. En su entrevista más reveladora, la de Paracuellos confesaba que tras su fatídica caída el destino, o la casualidad, quiso que estuviera ingresada en la misma habitación en la que estuvo su amiga, Mila Ximénez. «Yo no lo sabía. Me lo dijo un enfermero: “Belén, en esta habitación estuvo Mila”. A mí se me pusieron los pelos de punta. Me dije que con todas las habitaciones que hay en el hospital y me tiene que tocar la suya… Pero luego lo pensé. Es como si quisiera decirme que ella estaba ahí, ayudándome«, contó la colaboradora visiblemente emocionada a esta revista.

Belén Esteban dejó claro que no notó su presencia, aunque dentro de ella algo le decía que la periodista le estaba acompañando en esos momentos tan delicados. «Era una señal», se decía para sus adentros. Ni siquiera la hija de Mila Ximénez, Alba, conocía esto. Belén Esteban nos aseguraba que no quiso decirle nada sobre esto: «Ella lo ha pasado muy mal y sé que quiere mantenerse alejado de todo esto».