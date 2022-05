Belén Esteban está pasando uno de los momentos más delicados de su vida después de tener que someterse a una operación al fracturarse la tibia y el peroné. Desde el día que tuvo el percance en el plató de ‘Sálvame’, la princesa del pueblo ha contado con la ayuda y el apoyo incondicional de su marido, Miguel Marcos. Nada más tener el accidente, se le oía a Belén decir que llamaran a su marido. Y este al cabo de las horas llegaba a su casa para ver cómo se encontraba la colaboradora de televisión.

Y no se ha separado de ella. A pesar de que está pasando un momento de lo más complicado por la fractura y la posterior operación, Belén ha querido ahora reconocer la ayuda que le está prestando Miguel Marcos. De hecho, se lo ha querido decir públicamente con un «gracias». Y junto a este mensaje de agradecimiento ha compartido una instantánea de ellos, abrazados y dándose un beso en la playa.

Belén Esteban agradece el apoyo a su marido, Miguel Marcos

Es la primera vez que Belén Esteban reaparece en sus redes sociales tras someterse a la operación para solventar la fractura del tibia y el peroné. El dolor y el bajo estado de ánimo que ha tenido todo este tiempo ha hecho que decida estar en silencio. Ahora que parece que está más tranquila, no ha querido dejar pasar la oportunidad de agradecerle a su marido todo lo que está haciendo por ella en estos momentos.

El pasado viernes, Belén Esteban ingresaba en la Clínica de La Luz de Madrid para ser operada tras fracturarse la tibia y peroné. Fue el viernes 6 de mayo cuando, poco después de pasar por quirófano, su marido, Miguel Marcos, revelaba que «ha ido todo bien». Eso sí, los ánimos no están siendo los mejores. De su estado anímico se ha hablado mucho estos días.

Contactar con ella está siendo complicado

Tres días después de haberse sometido a una intervención, la de Paracuellos sigue con los ánimos por los suelos. «Está siendo complicado hablar con Belén y con su entorno. Está saturada y abrumada, dehecho tiene el teléfono apagado», ha comentado Sergi Ferré. El reportero ha estado aguardando en la clínica durante horas, a la espera de poder coincidir con Miguel. Cuando este ha salido a la cafetería lo ha saludado le ha dicho que subiera a a la habitación. Ha sido entonces cuando ha «podido estar con ella 15 minutos».

Belén Esteban ha preferido centrarse en su recuperación, pero ha sido consciente en todo momento del apoyo que ha recibido. Tanto es así que no dudó en mandar un mensaje a través de sus redes sociales para agradecer este cariño. «Muchas gracias a todo el mundo por los WhatsApp y llamadas de teléfono. Lo agradezco de corazón. Perdonad que no conteste y coja el teléfono. No estoy con mucho ánimo, pero solo quiero deciros que gracias por vuestro cariño. Ahora que ya se recupera de la operación, Belén ha dedicado un mensaje de amor a su marido, que está siendo el mejor apoyo.

Te interesará saber...