Para Belén Esteban el confinamiento se le está haciendo cuesta arriba. La colaboradora de televisión se encuentra en su casa a las afueras de Madrid viviendo el encierro sin su pareja, Miguel Marcos. Y es que el ya marido de la Esteban trabaja en el sector sanitario por lo que al comienzo de esta emergencia sanitaria este decidió marcharse a otro piso para evitar contagiar a Belén del Covid-19.

Un paciente agradece la labor de Miguel Marcos en directo

Desde su casa de Paracuellos del Jarama, Belén está haciendo sus conexiones en ‘Sálvame’ donde está mostrando su arte culinario y nos está deleitando con sus recetas. En una de estas conexiones, la Princesa del Pueblo vio el mensaje de uno de los seguidores del programa agradeciendo la labor a su marido, Miguel Marcos, que es empleado del Servicio de Emergencias de la Mancomunidad y encargado de conducir uno de los vehículos que transportan a médicos y los enfermeros y que asisten a las personas de Paracuellos del Jarama, el municipio madrileño donde viven.

«Quiero mandar un mensaje de agradecimiento a Miguel, el marido de Belén Esteban, por tratarme de la manera que me trató el pasado 19 de marzo cuando vino en ambulancia a recogerme en Madrid. La verdad es que estoy bastante contento con la labor que hizo, con su trabajo y con el trato tan humano que me dio. Es un auténtico profesional. Belén que sepas que tu marido es un auténtico profesional», ha comenzado diciendo un paciente que contó con los servicios del marido de Belén Esteban.

Belén Esteban se emociona al hablar de su marido, Miguel Marcos

«Supo estar a la altura de las circunstancias y desde aquí va mi reconocimiento y agradecimiento de corazón a Miguel, tu marido. Y en cuanto a ti, espero que sigas muchos años con él. Merece la pena», ha sentenciado el hombre en su intervención con el programa mientras Belén estaba visiblemente emocionada por sus palabras. Al acabar su mensaje, la colaboradora de televisión ha querido mostrar su agradecimiento: «Qué bonito, de verdad. Muchas gracias», ha dicho visiblemente muy emocionada al recibir este sensible mensaje por parte de un paciente con el que estuvo su marido.

Jorge Javier Vázquez ha querido conocer el tiempo que llevan separados Miguel y Belén Esteban, a lo que ella ha respondido: «A ver viene cada dos o tres días a traerme la compra o cuando me tengo que cambiar el sensor de insulina una vez a la semana, pero nada. Él viene con todo, con mascarilla, con guantes, su traje y con todo. Hace tiempo que no nos damos un abrazo, bueno desde que se fue», ha dicho con las lágrimas en los ojos por revivir estos momentos tan complicados que está viviendo a consecuencia de esta emergencia sanitaria que no está pasando junto a su pareja.