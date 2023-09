Belén Cuesta anuncia su primer embarazo

La maternidad es una idea que siempre ha rondado en la cabeza de Belén Cuesta. Recientemente, la actriz revelaba que “hay veces que tiene ganas de ser madre y hay veces que no”. Sin embargo, lo que ninguno de sus casi 900 mil seguidores en Instagram podía haber llegado a imaginar es que iba a anunciar esta buena nueva a través de sus redes sociales.

Con una imagen luciendo sus incipientes curvas premamá, Belén Cuesta ha revelado que está embarazada de su primer hijo. En la instantánea en cuestión, la artista posa frente a las cámaras con una camisa ligeramente desabrochada y un pantalón de pernera ancho y tiro bajo. Dos prendas que permiten ver a la perfección su avanzado estado de gestación: “Esta nueva forma me tiene con los pantalones desabrochados y el corazón fuerte de amor como nunca. Ay.”, ha escrito la intérprete de ‘La Llamada’.

En cuestión de minutos, su publicación se ha recopilado casi 50 mil “me gusta” y comentarios de algunos famosos destacados tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Elena Furiase, Sara Sálamo, Alejandra Onieva, Nagore Robles, Inma Cuesta u Ona Carbonell han sido algunos de los rostros conocidos que han querido dejar constancia en el Instagram de Belén de la felicidad que sienten por su embarazo.

Belén Cuesta, madre en un momento clave

La llegada de este bebé a la vida de la actriz se produce a sus 39 años de edad. Aunque en 2012 inició una relación sentimental con su compañero de profesión, Tamar Novas, ambos siempre habían preferido mantener este vínculo en un discreto segundo plano. Tanto es así, que tampoco había salido a relucir su ruptura hasta que, en unas imágenes captadas por la Revista SEMANA durante el pasado mes de marzo, se dio a conocer que la actriz podría haber iniciado un nuevo romance. En las instantáneas en cuestión, la intérprete pasea de manera muy sonriente junto a un misterioso hombre del que, por ahora, no han podido saberse detalles. Sin embargo, podría tratarse del hombre que está a punto de formar una familia con Belén.

Sea como fuere, todo apunta a que la artista seguirá preservando este dato en su más absoluta intimidad. Y es que, aunque suele hacer uso de sus redes sociales para compartir fotografías, tanto profesionales como personales, de su día a día, en ninguna de ellas hay ni rastro de ningún hombre. Un movimiento que cada vez llevan a cabo más compañeros de profesión y profesionales de otras esferas con el objetivo de que los medios de comunicación se centren únicamente en sus carreras y no en todo lo que concierne a sus vidas privadas.

Si algo está claro, es que esta maternidad refleja que Belén está viviendo un buen momento no solo a nivel personal, sino también laboral. La sevillana puede presumir de ser una de las actrices más destacadas de España, razón por la que está a punto de estrenarse ‘El cuco’. En esta película, Cuesta da vida a Anna, mientras que coincide en reparto con otros profesionales de la talla de Marta Nieto, Marina Gatell o Rainer Reiners. Por si fuera poco, en esta producción interpreta a una mujer embarazada, un rol que no le habrá resultado en absoluto complicado ya que no se trata de algo meramente ficticio, sino que también está viviendo en su realidad.

1 de 5 Belén Cuesta ha anunciado su maternidad 2 de 5 Con una imagen en la que se aprecia su incipiente barriguita 3 de 5 La actriz ha confirmado la buena nueva a sus seguidores 4 de 5 Aunque aún se desconoce quién es el padre 5 de 5 Está claro que la artista atraviesa un buen momento personal y profesional