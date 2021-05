Beatriz Trapote se ha sincerado y nos ha contado temas de los que no es muy dada a hablar como, ¿cuál es su relación con María José Campanario?

Beatriz Trapote está inmersa en su faceta de mamá en su nueva familia numerosa. El pasado 11 de marzo dio a luz a su tercer hijo, Brenda, fruto de su relación con Víctor Janeiro. Es la perfecta compañera de juegos de sus dos hermanos, Víctor, nacido el 5 diciembre de 2015, y Oliver, nacido el 12 de diciembre de 2018. Los tres se han convertido en el mejor proyecto para el matrimonio. Ahora, la empresaria ha sacado un hueco para revelarnos también detalles de su día a día y de hablar de personas de la que no es muy dada a hablar, como María José Campanario. Nos descubre cómo es su vida con tres niños y cómo es su relación con algunas personas de su entorno cercano. Te lo descubrimos TODO.

Beatriz Trapote revela detalles de su entorno cercano

La mujer de Víctor Janeiro ha querido responder a un ‘preguntas y respuestas‘. Sus más de 75.000 seguidores han querido conocer detalles nunca antes sabidos de ella. Por este motivo, la que fuera reportera les ha permitido esta opción. Una de las preguntas más repetidas y que más ha llamado la atención ha sido la relacionada con María José Campanario. «¿Qué tal te cae? ¿Os lleváis bien?». A esto ha respondido de manera tajante: «Pues siempre nos hemos llevado bien. Nos respetamos y disfrutamos de los momentos juntos en familia que eso es lo importante. Deseando que pase el Covid y volver a las reuniones familiares», ha asegurado.

También le han querido preguntar por la relación con sus cuñados, Jesulín de Ubrique y Carmen Janeiro. «Jesús y Mamen son los padrinos de Oliver. Así que unos segundos padres para él. Tengo muy buena relación con todos los hermanos de Víctor. Me siento muy querida y eso siempre es de agradecer», ha confesado Beatriz Trapote en su preguntas y respuestas. Otra de las preguntas ha sido «¿cómo te llevas con cada uno de la familia de tu marido». «Afortunadamente nos llevamos muy bien. Siempre con respeto que es la base de toda buena relación. Este año… echando mucho de menos al abuelo Humberto», ha especificado.

¿Volvería a ‘Supervivientes’?

Dejado de lado su faceta familiar (de la que ya no respondido más preguntas), también han hablado de su paso por la televisión. Sus seguidores han querido conocer si volvería al concurso si se lo propusieran. «Ummm como experiencia fue única. Llegué la primera y me fui en la última semana. Fue duro aunque enriquecedor, siempre lo digo. A mi me mereció la pena… pero volver, no volvería«, comienza diciendo. Y añade: «Son experiencias que con vivirlas una vez en la vida ya vale. Aunque me encantaría volver a Nicaragua con mis hijos y contarles la experiencia que viví en ese maravilloso país», ha revelado.