“Sufrí maltrato en una relación tormentosa de llegar a las manos. Pensaba que me moría. Es una cosa que he superado y me siento fuerte y no se lo merece nadie”. Estas palabras, entre lágrimas de Aurah Ruiz en su curva de la vida, el pasado ‘Límite 48 horas’ de GH VIP, han causado un gran revuelo. ¿Ha sufrido malos tratos la canaria? ¿A quién se refería? Las preguntas sin respuesta se empezaron a agolpar, sobre todo porque la concursante no dio ninguna pista ni reveló la identidad de la persona en concreto.

15 La confesión de Aurah ha dejado un reguero de interrogantes En medio de este huracán de dudas, una expareja de Aurah ha querido dar un paso adelante y ponerse en el foco. Se trata de Ángel Vico y estuvo con la actual novia de Suso en el programa de citas ‘MYHYV’. El extronista ha dejado un enigmático mensaje en sus redes sociales. 14 Ángel se defiende Buenos días quiero aclarar que soy una persona que está luchando para demostrar su inocencia que llevo 3 Años callado sin abrir la boca cumpliendo con todo !!! Y solo digo que luchare hasta el final para demostrar que soy innocente muchas gracias a todos de ❤️ — Ángel Vico (@AngelVico88) November 21, 2018 “Buenos días. Quiero aclarar que soy una persona que está luchando para demostrar su inocencia. Llevo tres años callado sin abrir la boca cumpliendo todo. Y lucharé hasta el final para demostrar que soy inocente. Muchas gracias a todos de corazón”. En el mensaje deja caer que lleva 3 años de lucha (presumiblemente judicial) con Aurah Ruiz para demostrar que es inocente y que jamás la ha puesto una mano encima. 13 Más agradecimiento Y sobre todo a mis amigos familiares y mis EX parejas que han sido las primeras en llamarme muchas gracias !! Nadie sabe lo que hemos pasado .. como dije ayer no escondo nada y aquí estoy !! ❤️❤️❤️ — Ángel Vico (@AngelVico88) November 21, 2018 En ningún momento reconoce que sea él la persona de la que habla Aurah en GH, pero su valentía a la hora de hablar claramente deja claro que quiere defenderse de posibles acusaciones. 12 Al extronista la ha llegado la hora de hablar tras la declaración de Aurah Ruiz 11 Cauto en sus declaraciones Ángel Vico está convencido de que tarde o temprano saldrá toda la verdad y por eso está tranquilo. 10 Arropado por los suyos 9 En el tejado de Aurah Ahí está la pelota ahora mismo. Tras abrir la caja de Pandora, la canaria podría dar más detalles de este amargo episodio este jueves en la gala de GH VIP. 8 Sufriendo más de la cuenta Aurah está nominada junto al Koala para salir hoy de la casa de Guadalix. Sería la manera de encontrarse con su bebé, al que echa muchísimo de menos. 7 La lucha de Nyan Su bebé está al cuidado de sus padres, pero sigue enfermo desde que nació y necesita unos cuidados muy costosos. Aurah no se ha separado del peluche de su pequeño desde que entró al concurso. 6 Sus relaciones sentimentales le han traído muchos quebraderos de cabeza 5 Juicio desagradable La extronista tuvo que salir del concurso para comparecer en el juicio contra Jesé Rodríguez por la custodia del hijo de ambos. 4 Nueva ilusión Sin embargo, ha encontrado el amor dentro de la casa de GH en la figura de Suso. Es la única alegría que ha tenido 3 Altibajos No obstante, también han tenido que romper y volver en dos ocasiones… 2 Enemigas íntimas La tensión en Guadalix es irrespirable y ha tenido esta semana como protagonistas a Miriam Saavedra y Aurah Ruiz, que han terminado a gritos en más de una ocasión. 1 Siempre lista Aurah no pierde nunca la ocasión de retocarse su maquillaje y se preocupa mucho siempre por su aspecto.

