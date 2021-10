Lleva tres años perteneciendo a una de las familias más mediáticas de nuestro país desde que iniciara una relación con Isa Pantoja. Asraf Beno se ha abierto en canal y se ha pronunciado sobre todos los miembros. De la reticencia que siempre ha sentido por la matriarca del clan, Isabel Pantoja, y un sonado desprecio que le hizo poco después de conocerle, pasando por la relación con su cuñado, Kiko Rivera, sin olvidar a su chica a quien ha denominado ‘la mujer de su vida’.

El modelo se ha sometido a ‘La escalera de las emociones’ de ‘Viva la vida’ donde ha reconocido que nunca se ha sentido aceptado por su suegra. «Sé que no es una suegra normal. La conocí en Nochevieja, había mucha gente y lo pasamos muy bien», ha explicado. La segunda vez que la vio fue durante el cumpleaños de la artista y no fue una situación «agradable», tal y como ha contado ya que había invitado al ex de Isa, Omar Montes.

«La situación del día del cumpleaños me hizo bastante daño. Invitan al ex de tu pareja a quien yo no he visto en mi vida. Fue un desprecio hacia Isa porque no es de buen gusto, también para mí», ha contado. También se detenía en los buenos momentos que ha vivido con la artista. «Hemos tenido muchas conversaciones y he tenido momentos buenos con ella. Obviamente entiendo que tenga cierta desconfianza hacia mí, pero no lo comporto porque me duele. Ella sabrá. Yo estoy tranquilo». Respecto a si la tonadillera acudirá finalmente a su enlace con Isa, lo tiene claro: «Creo que sí irá a nuestra boda. En el fondo sabe que soy buena gente. No le han gustado ciertas cosas que he dicho en televisión, pero algo de cariño sí me tendrá».

A pesar de que Kiko Rivera se ha enemistado nuevamente con su hermana, Asraf ha subrayado que no tiene ningún problema con él. «Me llevo super bien con él y coincidimos en muchas cosas, pero hay veces que tiene que pensar en cómo decir las cosas porque en ocasiones me hace daño. Entiendo que tenga problemas con su hermana, pero que no me meta a mí. Es muy impulsivo y a veces le fallan las maneras al hacer las cosas. Yo no hablo de sus cosas familiares y también sé cosas». Aprovechaba para pronunciarse sobre Irene Rosales. «Solo puedo decir cosas buenas de ella. Está pendiente de su marido y es una madraza. Yo empatizo con ella muchas veces y cuando la veo siento que esa situación también la he vivido».

Rendido ante su chica

El modelo ha hablado del inicio de su romance con Isa Pantoja que se produjo en ‘Gran Hermano’. «Me acuerdo del primer momento en el que la conocí. Desde ese instante noté esa complicidad. Fue mutuo y por eso llegamos a ser la pareja que somos ahora». Una vez salieron del reality, ella le advirtió de la presión mediática, algo que nunca le importó.

El ceutí se ha emocionado al definir a su chica. «A ella le cuesta muchísimo abrirse, pero cuando lo hace te da todo. Es muy generosa y tenemos mucha complicidad. La quiero y la amo. Es la mujer de mi vida. Puede que discutamos, o no, eso son cosas normales. También creo que soy el hombre de su vida sino no llevaríamos tres años juntos».