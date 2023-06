Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo siempre están de actualidad. Hagan lo que hagan, tanto en el terreno personal como en el profesional, se convierte en noticia. Y ellos son conscientes de esto, como lo son de que su boda será uno de los acontecimientos más seguidos y analizados. Aunque todavía no tienen fecha para darse el 'sí, quiero', la pareja ya está preparando todo para el gran día. Pero, ¿por dónde han empezado? Lo primero que han hecho es detallar cuáles son los acuerdos prematrimoniales que habrían firmado.

Esos acuerdos a los que habrían llegado pasan por un sueldo vitalicio para Georgina Rodríguez y una casa en propiedad en una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid, La Finca. Según la revista 'TV Guía', la pareja habría firmado un contrato a raíz del primer embarazo de ella porque el agente del futbolista tenía interés en tenerlo todo atado para proteger el patrimonio de Cristiano Ronaldo.

Podrían haber firmado un contrato durante el primer embarazo de ella

Pero proteger sus bienes no es lo único que quiere Cristiano. Y es que la idea es también dejar bien posicionada a Georgina Rodríguez, tanto si siguen juntos como si se separan. Esto habría llevado al astro a poner a nombre de la 'influencer' la casa de La Finca, en Madrid. Además, tendría una pensión vitalicia de 100.000 euros al mes. Una cifra que es cuanto menos impactante, ya que al año recibiría la friolera de 1.200.000 euros.

Esto deja muy bien posicionada a la 'influencer', que también cumple con los compromisos profesionales que hace en solitario como imagen de diferentes marcas o como protagonista de su propio reality, que ya lleva dos temporadas. Los proyectos que hace en paralelo le hacen recibir más beneficios económicos, que se suman a esta pensión mensual.

Sus proyectos en solitario también le aportan beneficios económicos

Georgina y Cristiano no solo habrían querido dejar todo acordado en lo referente a la economía y el lugar de residencia de la modelo, también han querido llegar a un acuerdo en lo referente a sus hijos. La pareja tiene dos hijos biológicos, Alana y Bella Esmeralda, pero el futbolista no ha tenido dudas en inscribir a sus gemelos, Eva y Mateo, como hijos de Georgina. No es la madre biológica, pero están ya inscritos con el apellido de ella y como hijos suyos.

Y nada habrá hecho más feliz que esto a Georgina, ya que siempre ha dejado claro que es muy feliz ejerciendo como madre. "A mí me encantan mis hijos todo el día, los de los demás no", declaró entre risas en tono de broma. Pero deja claro que hace mucho con ellos y que está muy pendiente de la educación: "Las madres conocemos bien a nuestros hijos y al final nosotras tenemos la paciencia que Dios nos da para educarles y dedicarles el tiempo", reconoció en una ocasión.