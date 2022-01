Ahora que Marta Riesco está en boca de todos tras conocerse su relación con Antonio David Flores, Antonio Pavón asegura haber tenido una relación con la reportera.Define su historia como “un rollo de verano”. O sea, que duró poco tiempo, pero fue lo suficiente para hacerse una idea clara de cómo es su personalidad.

El torero y exconcursante de ‘Supervivientes‘ ha contado en ‘Sálvame‘ que mantivo un breve affaire con la colaboradora. Nunca se enamoró de ella y cree que ella tampoco de él. Sin pelos en la lengua, no ha dejado a la joven en muy buen lugar. Según él, es una mujer que persigue relacionarse con famosos con tal de obtener popularidad. “Teníamos una amiga en común que paraba con Chabelita y siempre trataba de meter la cabeza en todos los sitios a los que iba Chabelita», y «siempre con un interés».

Antonio Pavón, sobre la relación de Marta Riesco y Antonio David: «A ver cuánto dura»

La relación entre Marta Riesco y Antonio Pavón, según ha contado, fue cosa del verano, pero no terminaron bien y no guarda “ningún buen recuerdo” de la periodista. «Al principio Isa Pantoja no la tragaba, pero a través de Anette Marta se fue metiendo», ha relatado. Asimismo, ha explicado que gracias a su amistad con Anette salieron a la luz asuntos como la «maldita hora» en la que se produjo una escena lésbica «en un sofá» de Cantora. Un episodio en el que dos mujeres -una de ellas era Marta- protagonizaron un tórrido encuentro en la finca de Isabel Pantoja. Incluso ha dejado caer que tiene serias dudas de sus verdaderas intenciones con Antonio David. No da un duro por ellos: “A ver cuánto tiempo dura esta relación… le va a pegar dos patadas”. Cree, además, que “el tiempo pone todo en su sitio” y que Marta Riesco está demostrando que «todo lo hace por interés”.

Hace apenas unas horas, Antonio David hablaba en su canal de Youtube sobre su extinta relación con Olga Moreno. «No tengo ni un pero para ella porque no lo tiene. Es una persona que se ha entregado en cuerpo y alma a mis hijos, a mí y a mi familia (…). Y hemos caminado juntos durante 22 años», decía. «Nuestro matrimonio está roto pero no está rota muy familia. Eso no lo va a romper nadie por muchas horas de televisión, acoso y mucho daño».

Antonio David confirma que Olga no sabía nada de su idilio con Marta Riesco

«En mi separación solo nosotros dos sabemos desde cuando estamos separados y las conversaciones que hemos tenido«, añadía. Y aclaraba que su aún mujer se enteró de su relación con Marta Riesco a través de la publicación: «Hay mucha gente que me cuestiona y que dice que por qué no he sido honesto y por qué no le he contado a Olga que por qué había tomado una decisión en mi vida y que iba a emprender un nuevo camino en mi vida con otra persona».