Marta Riesco se ha convertido en una de las protagonistas de la semana por la supuesta llamada de Rocío Carrasco. Su versión y las dudas sobre la misma provocaron un aluvión de críticas hacia ella tras las cuales se derrumbó. Destrozada y casi con un halo de voz se grabó desde su hotel hispalense, una habitación en la que también está hospedado Antonio David Flores. Así lo demuestran las imágenes que te mostramos en este artículo: mismas cortinas, mismo armario y misma decoración. La reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ viajó hasta Sevilla hace unos días para trabajar en la Feria de Abril, sin embargo, sus días están siendo especialmente difíciles. La joven está desbordada, cansada de que «se le tache de loca» y no puede más, por lo que quizás Antonio David haya hecho las maletas y se haya reunido con su pareja para apoyarla.

Ha sido precisamente desde el hotel en el que se aloja Marta y que, a buen seguro, le pagó su productora para que desempeñara sus labores como periodista, desde donde Antonio David se ha grabado su último vídeo de Youtube. El malagueño ha hecho un directo para su canal y ha mostrado tan solo un rincón del hotel, pero en él se pueden ver con claridad algunos detalles como una cortilla de rayas y una lampara color dorada y blanca, la misma que aparece en las habitaciones del lugar en el que Marta reside estos días. ‘Algo pasa tv’ se ha percatado de este sorprendente dato que sitúa a ambos en el mismo punto del mapa, de hecho, esto desvela que también se encuentran en la misma ciudad que Olga Moreno.

Aunque seguramente ninguno de ellos desee reencontrarse en el ferial, lo cierto es que no sería descabellado que coincidieran en la ciudad. Después de dos días muy intensos, Marta Riesco este miércoles no ha reaparecido en el plató, ni tampoco en el directo, a pesar de que todas las miradas estaban puestas en ella para que mostrara públicamente el as que se guarda bajo la manga. Horas después de que Rocío Carrasco la desmintiera en televisión mostrando las imágenes del restaurante en el que se encontraban cuando Luis Pliego llamó a Marta, todo el mundo se pregunta dónde está en la actualidad. Más aún si se tiene en cuenta que ha visto la luz la segunda parte de la entrevista de Olga Moreno en SEMANA. «A mi familia la han destrozado», dice la empresaria en exclusiva a esta revista.