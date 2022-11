La cena de empresa de ‘Unicorn’, una de las productoras de cabecera de Telecinco, ha reunido a muchos rostros conocidos de la cadena. Durante la fiesta de la compañía, liderada por Ana Rosa Quintana, no faltó Marta Riesco. La periodista trabaja actualmente en el programa ‘Fiesta’ que está presentado por Emma García. Sorprendió, además, la presencia de Antonio David Flores.

El ex Guardia Civil, con un look muy casual, llevó a su chica a la fiesta en su propio vehículo. Se despidió de ella con un cariñoso beso y abandonó rápidamente el lugar. Se dejó ver con semblante serio y evitó coincidir con sus excompañeros. Y es que durante años Antonio David Flores fue colaborador habitual de Telecinco, pero la cadena prescindió de su trabajo de forma fulminante tras la emisión de la primera entrega del documental de Rocío Carrasco, ‘Contar la verdad para seguir viva’.

Una etapa de profundos cambios para Antonio David Flores

Fue en marzo de 2021 cuando la vida de Antonio David Flores dio un giro de 180 grados. El testimonio público de Rocío Carrasco marcó un antes y un después en su trayectoria. No solo en el ámbito profesional -actualmente está apartado por completo de la televisión e inmerso en nuevo frentes en Youtube-, también en lo personal su vida ha sufrido grandes cambios. Durante el último año se ha separado de la que fuera su mujer, Olga Moreno, y ha estabilizado su relación con Marta Riesco. Aunque los inicios de su romance fueron convulsos y de gran exposición mediática, ahora presumen de una gran estabilidad, también de estar muy enamorados.

La periodista, incluso, ha confesado en más de una ocasión que desearía casarse con el malagueño. En una de sus últimas declaraciones de amor, Antonio David Flores elogió en redes la actitud de su chica durante este año. «Siempre te has mantenido firme y nadie te ha hecho cambiar de opinión pese a todo lo que te han ofrecido. Has demostrado todo lo que me quieres diciendo que no. Es hora de que yo también demuestre públicamente lo que siento por ti y ahora que puedo, darte el sitio que mereces».

Además, el excolaborador agradecía la lealtad de su pareja. «A pesar del peaje que has tenido que pagar. Y gracias por haber mostrado a los demás que no soy cómo me han pintado en este último año. Gracias por haberte jugado hasta tu puesto de trabajo por mí. Ojalá los que te critican, lleguen a conocerte. Soy feliz teniendo a mi lado a una mujer tan fuerte y tan valiente como tú. Te amo», le decía.

La periodista también ha sido muy criticada durante este periodo, incluso tuvo que cogerse la baja laboral y apartarse durante un tiempo debido a una sobreexposición mediática. Entonces denunció haber sufrido un «acoso y derribo» constante y confirmó no estar al cien por cien. Ella ha señalado recientemente que siente haber ganado la batalla contra sus detractores. «Han intentado hundirme, que no continuara con mi trabajo, que me apasiona; que rompiera con mi pareja de todas las maneras posibles y que también fuese insegura, que no quisiera salir a la calle, que dudase de mi profesionalidad, de mi físico y puedo decir que he ganado esa batalla, me siento muy feliz», aseguraba en su perfil de Instagram.