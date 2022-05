Anna Ferrer está pasando por unos días difíciles después de confirmar su ruptura con Iván Martín, una triste noticia que llegaba después de que SEMANA publicase en exclusiva que la pareja estaba atravesando una fuerte crisis. A pesar de que la hija de Paz Padilla ha asegurado que seguirá queriendo al que hasta ahora ha sido su pareja, esta está dispuesta a pasar página y comenzar otro capítulo de su vida. Este fin de semana, la joven le ha puesto buena cara al mal tiempo y se ha dejado ver por la Feria de Abril. La influencer ha viajado hasta Sevilla para disfrutar del ambiente de la ciudad y olvidarse de todos sus problemas.

«La vida sigue», dejó claro Anna Ferrer tras confirmar su ruptura con Iván Martín y así se está encargando que sea. La hija de Paz Padilla ha disfrutado a lo grande de la primera noche de la Feria de Abril, que este año volvía por todo lo alto tras dos años de ausencia debido a la situación de emergencia sanitaria. A través de sus redes sociales, la joven ha ido compartiendo algunos momentos de su noche más mágica y gracias a las imágenes y vídeos hemos podido ver que ha podido desconectar de su realidad y se ha centrado en disfrutar de los suyos. «Modo Feria ACTIVADO«, escribía en su perfil de Instagram.

Su presencia en la Feria de Sevilla no ha pasado desapercibida para nadie gracias al perfecto estilismo que lució. En concreto, Anna Ferrer se enfundaba en un precioso vestido de corte tobillero lila y con un volante envolvente que bordeaba el escote cruzado y drapeado. En cuanto a la parte de abajo del mismo, estaba formada por una falda con forma de tubo y con un tono más oscuro.

Al día siguiente, también estando en Sevilla, Anna Ferrer aprovechaba para felicitar a Paz Padilla por el día de la madre y le dedicaba unas sentidas palabras en sus historias de Instagram. «Mi ejemplo de sacrificio, trabajo, fortaleza, humildad, alegría y bondad. Trabajar contigo es aprender cada día. Te quiero y estoy muy orgullosa de ti y todo lo que estamos creando juntas«, escribía. Lo cierto es que en estas últimas semanas, la humorista se ha convertido en uno de sus grandes apoyos después de anunciar su ruptura con Iván Martín.

Así comunicó el fin de su relación

Anna Ferrer fue la primera en comunicar la noticia a través de un post en el que recibió mucho apoyo. «Parece loco que dos personas que se han hecho felices durante tanto tiempo, hoy tengan que separarse para serlo. Iván y yo hemos compartido tanto en estos tres años, que solo puedo darle las gracias por cada minuto, por cuidarme, apoyarme, por ser mi compañero en tantas aventuras, y estar siempre ahí en cada pequeño paso que he dado en mi vida. Nos hemos querido con locura, ha sido lo más real que he sentido nunca, y nos querremos siempre, pero ahora nuestros caminos se separan, y tenemos que seguir creciendo y avanzando cada uno por su lado. Las relaciones no fracasan, terminan«, expresaba la hija de Paz Padilla.

