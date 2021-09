Anna Ferrer Padilla se independiza con su novio, Iván: esta es su nueva casa

Anna Ferrer Padilla empieza una nueva etapa. La hija de Paz Padilla acaba de anunciar emocionada que se va a vivir con su novio, Iván. La pareja empezó a salir en el año 2019 y ahora ha encontrado el momento perfecto para dar el paso. La primera en anunciarlo era la ‘influencer’, que compartía un vídeo mostrando algunas estancias de la casa que va a compartir con su chico.

«Deseando empezar esta nueva etapa 🏠 @ivssss_ te quiero ❤️‍🔥», escribe Anna Ferrer Padilla. La joven no podía esconder su cara de felicidad y nervios al compartir esta noticia con todos sus seguidores. Anna ha enseñado la puerta de entrada del piso en el que vivirán juntos, así como la entrada y lo que parece ser el salón. La casa la han adquirido sin muebles, por lo que ahora toca hacerse con todos los muebles para decorarla.

Por su parte, Iván, que también está muy emocionado por dar el paso, ha escrito divertido que tiene un notición: «Ha sido un fin de semana intenso, 3 días de cumple sin apenas poder hablar, pero ahora viene el ✨NOTICIÓN✨ 🏠 Annita y yo empezamos etapa nueva juntos!!🏠 ¿Ya iba siendo hora no? 😂 🔥 MADRID HERE WE COME 🔥❤️ Prepárate para la guerra que te voy a dar en casa @annafpadilla 😏», escribe Iván.

Anna Ferrer Padilla se va a vivir con su novio Iván

La hija de Paz Padilla, que se muere de ganas de empezar esta nueva etapa, independizada de su madre, con la que estaba viviendo, ha recibido numerosos comentarios por parte de rostros conocidos que se alegran mucho por el paso que ha dado la pareja: «👏👏👏👏❤️❤️❤️❤️», escribe Lucía Rivera. «Ayyyyy❤️❤️❤️❤️», declara la ‘influencer’ Teresa Andrés Gonzalvo. «Yujuuuuu ❤️❤️❤️ a disfrutarlo! 😍», le ha hecho saber Mery Turiel.

Iván no puede estar más feliz con el paso y ha comentado el vídeo de su chica con un divertido mensaje: «QUE COMIENCEN LOS JUEGOS DEL HAMBRE 🔥🔥🔥🔥🔥 TE QUIERO», le hace saber. No hay duda de que están deseando empezar esta nueva etapa juntos, que pasa por la difícil decisión de Anna Ferrer de irse de casa de su madre, a la que está muy unida.

La joven se va de casa de su madre, Paz Padilla

Paz Padilla no se ha pronunciado todavía al respecto. Lo único que ha hecho es compartir la comida de domingo que ha tenido con su hija Anna en la casa que todavía comparten. La presentadora de ‘Sálvame’ ha enseñado que su hija ha sido la encargada de hacer el menú de domingo, sin hacer mención a la decisión que ha tomado ella y su pareja. No hay duda de que a pesar de que ya dejen de vivir juntas, ambas seguirán encontrando huecos para verse.