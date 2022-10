Afortunada en el amor y en el trabajo. Así definen los que conocen a Anna Ferrer su nuevo momento y es que la influencer no solo triunfa en las redes sociales, sino también en el plano sentimental. Tal y como publicó SEMANA en exclusiva la hija de Paz Padilla está enamorada de nuevo y el afortunado no es otro que Mario Cristóbal, un atractivo joven que trabaja en una startup de seguros, que vive en Madrid y quien le conoce dice que es muy divertido, un punto en común con la prescriptora de moda. Están en el comienzo de su relación, pero ¿cómo está Anna? Ella misma ha roto su silencio delante de las cámaras sobre cómo se encuentra y ha concedido sus primeras declaraciones sobre su relación. «Estoy muy feliz», acierta a decir.

Vídeo: Europa Press

Anna Ferrer esta pletórica. Lo demuestra su sonrisa y cómo habla de su nueva ilusión, un chico al que por cierto ya conocía su ex, Iván Martín. Él mismo se confesaba con la prensa y daba su opinión sobre el nuevo novio de Anna Ferrer, de quien solo tenía buenas palabras. «La gente se cree que no nos enteramos de las cosas. Si ya lo sé (…) Le conozco, es muy buen chaval. No sé cuándo ha empezado, pero me alegro mucho de que esté feliz«, espetó. Él, por su parte, no ha rehecho su vida, dice estar «soltero y entero», aunque tiene algunas amigas.

Otra de las incógnitas es si Anna Ferrer tiene relación con el que fue su novio durante tres años, una duda que también ha resuelto en el vídeo que te ofrecemos en este artículo. No te pierdas sus declaraciones.