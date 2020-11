Anita Matamoros ha publicado algunos de los momentos más especiales de su pareja, David Salvador, y ella en el día de su 29 cumpleaños.

La ocasión lo merecía y, por ello, Anita Matamoros ha querido hacer una excepción. Su pareja, David Salvador, cumple el 16 de noviembre 29 años, una fecha que ha querido aprovechar para gritarle a los cuatro vientos todo lo que le quiere. ¿Cómo lo ha hecho? Pues con un vídeo en el que ha recopilado los mejores momentos de ambos y donde se resume todo lo que siente por él. Tienen una complicidad muy especial, viven juntos y hace muy pocos días afianzaron todavía más su unión al presentar en sus redes al nuevo miembro de su familia, un perro adorable al que han llamado Camilo. En una publicación que tiene más de 200.000 visualizaciones, Anita ha conseguido plasmar su historia de amor y esta ha conmovido a todos sus fans.

«A ti no te gusta, pero es tu cumple y hoy toca…Gracias por dejar que celebre contigo un año más para mí, pasar los años, los días y todos los momentos posibles contigo es lo mejor que me ha podido dar la vida. Feliz cumpleaños pequeño. Te quiero.

Pd: No me mates por este contenido», ha escrito junto a este clip. Precisamente esta publicación ha recibido además de muchos likes, un sinfín de comentarios de amigos y conocidos que han querido felicitar al joven. Desde Laura Matamoros que escribe «Muchas felicidades» junto a algunos corazones, Alba Díaz que dice «me muero de amor» o Makoke que ha enviado varios corazones a su yerno públicamente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ANITA (@_anitamatamoros)

La relación sentimental de la influencer y el empresario marcha mejor que nunca, más aún si se tiene en cuenta que ella ha tenido que quedarse en España por el coronavirus. A pesar de que está afincada en Milán, donde estudia su carrera de Fashion business & Communication & New Media, el covid ha truncado sus planes y, por el momento, su intención es la de estudiar a distancia hasta que todo se solucione en el país. Su objetivo es estar en la capital unos meses y será dentro de un tiempo cuando vuelva a hacer las maletas para terminar con uno de los proyectos más ilusionantes de su vida.

Aunque esta vez las imágenes eran románticas e intencionadas, no es la primera vez que se ven en redes sociales imágenes llamativas de ambos. Fue en uno de los últimos cumpleaños de Anita cuando David salió en el reflejo de la ventana del hotel, donde estaban alojados en Ibiza mientras que fotografiaba a su chica. Eso sí, estaba en ropa interior, lo que provocó que esta fotografía se convirtiera en viral de manera inesperada.