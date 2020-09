Anita Matamoros se ha hecho un nuevo retoque estético tras pasar hasta en tres ocasiones por quirófano y ella misma ha revelado de qué se trata.

El verano y los días de asueto ya han terminado para Anita Matamoros. La hija de Makoke se ha instalado en Madrid de nuevo después de unos meses intensos y ha sido ahora cuando se ha sometido a un tratamiento que llegaba tiempo esperando. Dos meses después de tener que ser intervenida de urgencia para retirarle las prótesis de pecho que le estaban ocasionando problemas de salud, la benjamina del clan Matamoros se ha realizado un retoque con el que podría encontrarse perfecta y satisfecha con el cambio. Eso sí, aún es pronto para conocer el resultado definitivo.

Este no es otro que el láser en la zona de las cicatrices, ya que ha tenido que ser intervenida hasta en tres ocasiones, por lo que su intención es realizarse un tratamiento que elimine al máximo posibles marcas en su pecho. «Me han puesto la anestesia. He empezado a hacerme el láser en el pecho para las cicatrices. Me lo empiezo a hacer para que se noten lo menos posible o incluso puedan no llegar a notarse», ha dicho Anita Matamoros en sus redes sociales. Una confesión que ha hecho con una gran sonrisa, pues con ese procedimiento se reducirá su apariencia en la piel, un efecto que Anita desea lograr tras sus repetidas intervenciones.

Tercera operación de pecho para Anita Matamoros

Fue a principios de agosto cuando Anita Matamoros se confesó sobre el problema que estaba haciendo frente. Aunque todo ya había pasado, la joven relató los difíciles días que le habían tocado vivir. «Me operé el pecho el 1 de junio por segunda vez y estaba súper contenta. Me hice una mastopexia y un aumento con prótesis…Se estaba curando súper bien y yo estaba muy contenta hasta que me fui de viaje y se me empezaron a abrir las heridas. Alrededor de las heridas en la aureola, como a infectarse. Cada vez tenía más heridas, fui al médico y me dijo que me echara unas cremas. Mejoró bastante, pero el día de mi cumpleaños me desperté con un moratón y como a la hora de comer empezó a salir líquido y se hizo un agujero. No entendíamos nada, a mi no me dolía nada…Me asusté muchísimo», comenzó diciendo. Tras este susto acudió al médico, quien le explicó que una de sus prótesis estaba infectada, por lo que se le acabaron retirando las dos.

Si bien la primera fue una reducción de pecho y la segunda una mastopexia con prótesis, esta última fue para retirarle los implantes. «Vio tan turbio el tema que me quitó las dos prótesis. No tuve ningún problema de posoperatorio. Ahora no tengo pecho, tengo muy poquito…cosa que me encanta. Me iba a poner las prótesis el mes que viene y sinceramente ya no sé si me las pondré. Ahora están monísimas y redonditas. Todo queda bien», aseguró la hija de Makoke y Kiko Matamoros.