Ania Iglesias enseña la casa que compró con el dinero de 'Gran Hermano': "Todo lo he invertido aquí"

Al límite. Así se podría resumir la vida de Ania Iglesias (52), quien, hace más de dos décadas, pasó de ser una desconocida a convertirse en una de las concursantes más controvertidas de 'Gran Hermano' en su primera edición. Puede presumir, con lo que implica, de que el público jamás la ha olvidado, aquel que la aupó como finalista de un reality que es historia de España. La vallisoletana nos recibe en su casa, la misma en la que invirtió su dinero gracias a esa audiencia que la respaldó. Ania se sienta con SEMANA y nos cuenta qué queda de aquella mujer, de 29 años, que soñaba con ser actriz.

¿Cuánto tiempo llevas viviendo en esta casa?

La compré en el año 2001, justo después de salir de GH, y no he vivido continuamente aquí. La vida me ha llevado de un sitio para otro, pero siempre la he mantenido y sigo pagando hipoteca.

¿Eso significa que no eres muy de estar en casa?

Me gusta refugiarme aquí en buena compañía y cocinar, que se me da bastante bien y, además, es algo que me relaja muchísimo.

El 23 de abril de 2000 te cambió la vida para siempre ¿Qué queda de aquella Ania?

Todo. Y, por encima, la esencia de aquella chica risueña, alegre, divertida y llena de sueños. Sigo siendo la misma.

Con 29 años, te convertiste en una de las personas más famosas de la tele. ¿Cómo lo recuerdas?

Fue una etapa muy feliz. Había conseguido lo que quería y fue una época que ha marcado mi vida para siempre. Conservo amistades de entonces. Cada uno tendrá su experiencia, pero yo guardo buenos recuerdos.

Eran momentos en los que se ganaba mucho dinero en televisión ¿Ahorraste para poder vivir tranquila?

Bueno… Lo invertí en mi casa y en formarme con calidad. Siempre he sido muy trabajadora y cuidadosa con el dinero, pero vamos… ¡tengo que trabajar como todos! (risas). Lo bueno es que disfruto muchísimo, tanto en mi trabajo actual en una clínica estética, como cuando estoy en un escenario o en un programa. Todo lo vivo con pasión y amor.

Viviste una fama muy fuerte que, sin embargo, en tu caso nunca se diluyó. ¿Qué crees que tienes de especial para que el público no se haya olvidado de ti?

Yo creo que me ven que soy muy de verdad, que transmito varias sensaciones y una de ellas es la de la superación y la lucha. Soy muy vital y alegre. Siempre he intentado sacar de lo malo lo mejor.

En los últimos años has destacado por crear tu propia empresa, en la que has querido contar con Rocío Flores como imagen. ¿Qué tal fue la experiencia?

Se contrató a Rocío Flores para un evento puntual porque representa un perfil de chica que cuida su imagen. En todo momento fue una niña encantadora y nos caímos muy bien. Ella me parece vulnerable y sensible. En ese momento sentía que había que cuidarla mucho.

¿Le diste algún consejo?

Me sorprendió que ella, que había nacido con una cámara al lado, se pusiera tan nerviosa. Por eso, traté de acompañarla y que confiara en ella y en su capacidad. Rocío me parece muy inteligente.

La obsesión por querer verte bien te llevó a padecer trastornos alimenticios que derivaron en anorexia. ¿Cómo te encuentras en la actualidad?

Yo me veo maravillosa (risas).