Precisamente yo por aquí menos». Así arranca el último post de Instagram de Anabel Pantoja. En él se abre en canal con su legión de admiradores y reconoce que no lo está pasando bien. «Es cierto que no es mi mejor momento, pero es sano llorar, pensar, meditar, analizar y meditar todo lo que tienes delante de ti», dice. «Hay veces que no podemos ocultar lo que sentimos.



«Mirarte al espejo y ver lo que eres capaz de hacer, la de aviones que puedes coger a la semana, la de programas complicados que puedes vivir, momentos familiares y sentimentales que pasa tu corazón, y aún así queriendo conseguir que todo esté en orden, y que los míos estén bien», continúa diciendo en las redes sociales.



Por último, destaca su agradecimiento a todas las personas que le han mostrado su interés y su cariño tras su separación de Omar Sánchez, anunciada el pasado mes de enero, o el estado de salud de sus padres: «No me cansaré de darle gracias a mis padres MERCHI Y BERNARDO por darme la vida, y con mis defectos y virtudes haberme convertido en lo que soy. Gracias a todos los que me habéis dedicado un minuto de vuestra vida en preguntar por ellos dos y por mí. No os merezco».

En estos momentos, la sobrina de Isabel Pantoja está muy preocupada por la salud de sus padres, Merchi y Bernardo. Su padre, en un estado de salud muy delicado tras su reciente ingreso hospitalario, lleva años arrastrando problemas derivados de la diabetes que padece. Esto ha hecho que la colaboradora se traslade a Sevilla para estar a su lado. También ha estado muy pendiente de su madre, que pasó por quirófano el pasado 17 de marzo.

A sus inquietudes por sus padres se suman las tensiones que vive en el plató de ‘Sálvame‘. Esta semana, sin ir más lejos, ha protagonizado un tenso enfrentamiento con Gema López. Esta ha desvelado una información sobre su tía que no le ha hecho ninguna gracia. Según la periodista, la cantante ha decidido desheredar a sus hijos. Pero la colaboradora ha negado esa afirmación. «¡Mi tía no ha desheredado a nadie!», se ha quejado.

«Si para ti contar esta información que he contado es dañar a tu tía en el ejercicio de mi profesión, soy culpable de ser lo que soy. A partir de ahora si tengo información, prefiero seguir siendo culpable. Si con esto le he hecho un daño personal, lo lamento, pero siempre he intentado contrastar la información y darla», aclaraba la periodista. «Ella no ha cambiado el testamento», contestaba la sevillana, quien ha cuestionado a su compañera preguntándole «a ti qué te importa» lo que suceda a la tonadillera. Incluso ha dejado caer que se «inventa» las cosas. Gema López ha dejado muy claro que su trabajo es ejercer el periodismo y no faltarle «el respeto» ni a Isabel ni a Anabel Pantoja.

Las palabras de Gema hicieron que la sevillana estallara y abandonara el plató. «No tengo nada contra Gema, pero si desmiento una noticia, la desmiento. Mi tía no ha desheredado a nadie. Es fuente directa», se quejaba. Gema López «No le he faltado el respeto a nadie y es la segunda vez que me dices esto esta tarde… En cuanto a esta información entiendo que tu fuente directa, que sé quién es, te diga que no. Yo mantengo mi información, y no hay más. Y con esto no te estoy perdiendo el respeto. Entiendo que esto te queda a ti muy grande y al final estás dando la cara tú de cosas que están pasando en tu familia y de las que no tienes culpa. Y yo a ti no te quiero hacer daño porque sabes que te tengo cariño».

A todas estas tensiones se suman los nervios ante su inminente paso por ‘Supervivientes 2022’. Su participación en el reality, adelantada en exclusiva por SEMANA, hará que prepare sus maletas para demostrar sus dotes de supervivencia en los Cayos Cochinos con otros rostros conocidos, como Kiko Matamoros, cuyo nombre suena cada vez con más fuerza, así como Agustín Pantoja, Charo Vega, Marta Peñate y Nacho Palau, expareja de Miguel Bosé.

La sobrina de la tonadillera tendrá una segunda oportunidad en este reality, ya que participó en el año 2014, pero tan solo duró dos semanas en los Cayos Cochinos, ya que no fue capaz de aguantar las duras condiciones en las costas de Honduras.

