Anabel Pantoja ha hablado alto y claro. La sobrina de Isabel Pantoja se ha sincerado sobre el momento vital que atraviesa. En el marco de una sincera conversación en redes con Anne Igartiburu, ha realizado una contundente declaración de intenciones cuando asegura estar, por fin, «liberada». La colaboradora ha explicado que en los últimos tiempos le ha cambiado por completo la forma de pensar. «Ha sido radical». A partir de ahora, sabe que tiene que pensar en sí misma cuando los problemas en el seno de la familia Pantoja continúan en el candelero.

La ‘influencer’ ha subrayado que le ha llevado muchísimo tiempo llegar a este punto de su vida. «He pasado mucho miedo intentando no meter la pata, con no sacar el pie del tiesto, por no decir una palabra más, una palabra menos. A mí me ha cambiado últimamente el pensamiento, no a raíz de la pandemia, de otras muchas cosas», ha contado sin poder evitar emocionarse.

Ha continuado explicando que en este instante sabe que debe pensar en sí misma. Y ha echado la vista atrás para recordar cómo había actuado en el pasado. «He mirado tanto por tantas personas. Lo he hecho porque yo he querido. También han mirado por mí, cuidado. Pero ha llegado el momento que he dicho: ‘Tengo 35 años. No sé lo que va a pasar mañana’. Sueño con conocer lugares, tengo sueños por cumplir y ahora me toca a mí».

«Estoy liberada»

Sin duda una declaración de intenciones con la que la ‘influencer’ reconoce vivir una nueva etapa. «Te lo juro por Dios que estoy como liberada. Ya tengo mi vida. Que me juzgue quien me juzgue. A quien no le guste que no me mire. A quien le parezca mal lo que diga, piense o haga… Lo respeto, pero a partir de ahora voy a pensar en mí. Necesito pensar en mí. Llevo muchísimo tiempo pensando en los demás», ha subrayado.

Anabel Pantoja ha reiterado que este cambio se ha producido hace poco, pero que ha sido de forma «radical». «Tengo que pensar en mí. Porque he sido la más gilipollas», ha incidido. Asimismo ha recordado que todos atravesamos por problemas, pero que «hay que seguir adelante. No te puedes quedar parada».

El último año han sido especialmente complicado para Anabel Pantoja. La sevillana ha vivido en primera persona un tiempo muy duro en el seno de la familia con importantes enfrentamiento y marcado por la guerra entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja. También ha sufrido una gran pérdida, el fallecimiento de un pilar fundamental en su vida, su abuela doña Ana. Precisamente a raíz de esta muerte se enemistó por completo con su primo. El DJ le ha acusado de malmeter en la relación con su progenitora.