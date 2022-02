Anabel Pantoja no está atravesando unos días fáciles tras el empeoramiento del estado de salud de su padre, Bernardo Pantoja. Este mismo viernes, la colaboradora llegaba a Sevilla para permanecer a su lado. Justo el mismo día en el que Alexia Rivas se sentaba en el ‘Deluxe’ para aclarar la relación que mantiene con Omar Sánchez. La sobrina de Isabel Pantoja se ha pronunciado al respecto y ha sido muy clara.

La colaboradora ha utilizado un titular en el que la periodista niega que mantenga algo más que una buena amistad con su expareja. «No es Maluma, no me reporta nada», indica en el texto que ha compartido en Instagram. Añade la siguiente contestación: «Por supuesto que no es Maluma ni ningún futbolista de los de tu clase social. Es un ser muchísimo más grande de lo que te pueda reportar». Asimismo recalca que para tener amigas así «es mejor lejos. Desafortunado y comentario clasista y asqueroso».

Además, ha querido subrayar que si Alexia Rivas está harta de estar en el foco de la noticia entonces no debería entrar en el juego. «Si una se cansa que la nombren o la metan en medio, no se meta usted con gente que no esté a su altura o le reporte a llevarle a un ‘Deluxe'». Ha etiquetado también a Omar Sánchez con quien la periodista mantiene una buena conexión.

La enemistad entre Anabel Pantoja y Alexia Rivas

Anabel Pantoja se está enfrentando a Alexia Rivas a raíz después de su reciente ruptura de Omar Sánchez. Cabe recordar que el canario mantiene una buena amistad con la periodista desde que coincidieron en el reality más extremo de Mediaset: ‘Supervivientes’. Aunque se ha especulado con una posible relación, esta ha negado en su última entrevista ningún tipo de romance con ‘El Negro’. «Anabel sabe perfectamente que Omar quiere volver con ella y que no está conmigo».

Alexia Rivas fue muy crítica con la colaboradora de ‘Sálvame’ quien ha arremetido en distintas ocasiones contra su persona. «Ella tiene un doble discurso que a mí no me ha gustado. Así se lo he hecho saber a través de Omar. No sé si se lo habrá dicho. Tengo muy claro que no le gusto, pero no sé por qué», dijo visiblemente molesta. Negó rotundamente ser una interesada, algo que se le ha reprochado en distintas ocasiones. «Sabía que Omar y Anabel estaban separados desde hace meses y nunca dije nada. Yo no soy una aprovechada. Podría contar muchas cosas y no las estoy contando».

Asimismo, explicó la razón que le había motivado a acceder a una entrevista en el ‘Deluxe’. «Decido sentarme porque escucho a colaboradores de esta casa diciendo que soy una aprovechada y que necesito gente para estar en la primera línea. Me siento aquí y quiero contar cómo me siento. He tenido relaciones con muchos famosos, pero no me acerco a famosos para aprovecharme».