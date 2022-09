Este martes, el plató de ‘Sálvame‘ ha recibido la visita de Carmen, una andaluza que dice ser una de las cuidadoras de Bernardo Pantoja y que ha destapado unas fotos del sevillano postrado en una cama del hospital. Esta mujer reclama a Anabel Pantoja y a su familia un dinero que, según ella, le deben por haberse hecho cargo del hermano de Isabel Pantoja. Las imágenes que ha llevado a Telecinco del sevillano son especialmente sensibles: en ellas se le puede enfermo. Incluso ha retratado la pierna que le amputaron en agosto de 2017 debido a la diabetes que padece. Esto ha hecho estallar a la colaboradora, que ha entrado en directo. «¡La cojo y no sale de Telecinco!», gritaba, desesperada. «Que enseñen también mis mensajes. ¡Se acabó la manipulación de los mensajes! ¡Se acabó!».

Anabel no ha podido apenas sostener su discurso en el tiempo. Estaba tan agitada que ha colgado de inmediato, en pleno directo. Minutos después, Diego, un amigo de Bernardo Pantoja, ha intervenido en el programa para darle la razón a la familia. Según ha contado, Carmen no tiene que reclamar dinero a la familia, ya que ella se ofreció voluntaria para cuidar de Bernardo de manera puntual. «Me gustaría saber dónde se compra usted el disfraz. Usted es un lobo con piel de cordero», le ha dicho a la cuidadora «traidora», tal y como la han calificado en el clan Pantoja. «Tengo que reconocer que tiene usted una cosa muy buena: que convence a todo el mundo con esa vocecita tan dulce. ¿Dónde está usted: en el circo ruso? Tengo que reconocer que usted me ganó a mí desde el principio. Me dijo que quería a Bernardo como un padre, y yo caí».

Belén Esteban carga contra la supuesta amiga de Bernardo Pantoja: «A esta señora no se la ha contratado»

Diego asegura que él ha ido muchas veces a ver a Bernardo Pantoja sin que nadie se haya enterado. Son amigos y lo que suceda entre ellos pertenece al ámbito privado: «No voy a sacar dinero a costa de mi compadre, que es mi compadre de verdad. No sé de dónde se saca usted lo de compadre. Yo he ido montones de veces al hospital por la mañana, a las siete, porque tengo mi negocio. Y sé que usted formó la marimorena».

Quien se ha mostrado especialmente indignada con el relato de Carmen ha sido Belén Esteban. Le parece indignante que haya ido a la televisión: «A esta señora no se la ha contratado. ¡Estoy harta de que digan que Anabel Pantoja es mala hija. Si esas fotos son para su hija, son para su hija. No son para los colaboradores de ‘Sálvame, con dos muñequitos y unas gafitas… Que Anabel no es mi amiga, es mi familia. ¡Y las fotos de la pierna! Se lo dijimos a Anabel: va a ir a la tele. ¡Esas fotos son de vergüenza! Me pregunto si a ella le gustaría ver fotos de su padre como ella las ha hecho de Bernardo Pantoja», ha espetado. Asimismo, ha dejado claro que «Anabel Pantoja no tiene ninguna de las fotos que ha hecho esa señora.