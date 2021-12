Ya sabíamos que Anabel Pantoja se encontraba en Sevilla unos días. La vimos hace poco disfrutar de una comida con amigas en Maquiavelo, uno de los resturantes de moda de la capital andaluza. Poco después la vimos de comida con otros amigos por Triana, donde se mostró bastante seca con la prensa. Pero lo que no sabíamos es que encontraría un hueco para ir a la fiesta de Ana, la hija mayor de Irene Rosales y Kiko Rivera, que celebró su cumpleaños este pasado miércoles.

La sobrina de Isabel Pantoja acudía por sorpresa a casa de su primo en Valencina de la Concepción, Sevilla. Llegaba al recinto donde se celebraba la fiesta hablando por el móvil y sin querer hacer declaraciones a la prensa. Anabel Pantoja no dudó en llevarle, eso sí, un regalo a su sobrina, a la que hace unas horas dedicaba unas bonitas palabras a través de su Instagram, dejando claro que tienen una relación estupenda.

«Ya eres mi Reina del Flow, sé que dentro de ti llevas algo mío, te quiero mi niña, mi alegría, mi tocaya y mi princesa. Felicidades tu Tata te AMA. Siempre bailaremos hasta caernos al suelo… (como en el vídeo 😂💝)», escribía junto a un vídeo en el que aparecen bailando.



Anabel llega por sorpresa al cumpleños de Ana Rivera Rosales

Es tal el cariño que tiene Anabel Pantoja a las hijas de Kiko e Irene que no ha dudado en hacer un hueco en su agenda para acudir a la celebración. Esto no solo ha supuesto que Anabel vea a sus sobrinas, también ha hecho que se produzca un reencuentro entre ella y su primo, cuya relación pende de un hilo desde hace un tiempo. Los conflictos que habían protagonizado hace un tiempo todavía les hacía no dar el paso de reconciliarse.

Sabemos que hubo reencuentro entre primos, pero no sabemos qué se dijeron. Lo cierto es que no dudaron en verse para celebrar el cumpleaños de la pequeña Ana, que ha cumplido seis añitos. La celebración tuvo lugar este pasado miércoles en un parque de bolas ambientado en la película ‘Alicia en el país de las maravillas’.

Kiko Rivera aclara cómo ha sido el reencuentro con su prima

Irene Rosales es muy fan de celebrar los cumpleaños de sus familiares por todo lo alto. De hecho, lleva días organizando todo y decorando la sala donde Ana sopló la velas. La que fuera colaboradora de ‘Viva la vida’ llegó con muchas cajas, donde llevaba la comida para la celebración. La fiesta de cumpleaños se alargó hasta bien entrada la noche, lo que llevó a Kiko Rivera a comprar algunas pizzas para todos sus invitados.

Sus padres no han dudado en dedicarle unas bonitas palabras a su hija Ana. Ambos han dicho en más de una ocasión que su llegada al mundo fue en un momento complicado: «6 años llenos de vida y amor. 6 años curando mis heridas con tus abrazos, abrazos que no llegan a atrapar todo mi cuerpo, pero sin embargo llegan hasta mi alma. 6 años con un corazón lleno de bondad, de cariño y paz. 6 años dándote las gracias todos los días por ser mi hija. Eres pura dulzura mi vida. Te quiero con locura mi pequeño gran amor. Feliz cumpleaños, Feliz vida», escribía Irene.



La fiesta de cumpleaños reunió a familia y amigos de la pequeña

Kiko, por su parte, destacaba lo nervioso que estaba cuando la vio: «Hoy hace 6 años me hiciste el hombre más feliz del mundo cariño mío… todavía recuerdo lo nervioso que estaba, llegaste en un momento malo pero tu sonrisa tiene el poder de curarme ☺️ Dos letras nunca significaron tanto… Ana vida mía disfruta de tu día 🎁 Feliz cumpleaños princesa mía 🎁 y recuerda que siempre serás mi sueño hecho realidad y por siempre te cuidaré, te escucharé seré tu manos y también tus pies ❤️».