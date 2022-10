Llegó el día. Casi un año después de anunciar su retirada del trabajo para centrarse en su recuperación de la enfermedad, Ana Rosa Quintana vuelve al trabajo. Todos estos días, sus compañeros de trabajo han estado mandándole un beso al finalizar el programa, un beso que ella ha recibido feliz desde casa. Pero la espera ha terminado y la presentadora de televisión ha vuelto al plató de ‘El programa de Ana Rosa’ y lo ha hecho a lo grande.

Ana Rosa Quintana vuelve al trabajo casi un año después

«Muchas gracias. Buenos días a vosotros, espero que estemos juntos más días. Les dije que nos veríamos pronto, se me ha hecho largo. Ya estoy aquí, así que buenos días», ha empezado diciendo Ana Rosa Quintana desde el plató de su programa. Lo ha hecho vestida con una camisa blanca, siguiendo así la tradición de elegir el blanco para los primeros días de trabajo tras la vuelta de sus vacaciones. Esta vuelta ha sido después de superar el cáncer de mama, pero ha querido seguir fiel a sus principios estilísticos.

La reina de las mañanas ha continuado explicando sus sensaciones, sin poder esconder sus nervios: «Tengo una deuda eterna con ese inmenso cariño que me ha llegado de todos ustedes, desde mis compañeros, personas que no conozco que me han regalado sus oraciones, hasta el Papa me ha hecho llegar un rosario bendecido», ha seguido diciendo.

Ha mandado un mensaje a su familia y amigos

Después de una larga lucha contra el cáncer de mama y tras un duro tratamiento, Ana Rosa Quintana ha contado con el visto bueno de sus médicos para volver a su programa. Ella misma reconoció recientemente que está «muy ilusionada» y «muy emocionada» de sentarse en su plató después de casi un año de ausencia. «Me siento como una novata en su primer día de programa. Han pasado once meses y estoy deseando reencontrarme con mis compañeros, con los espectadores -que me han acompañado tanto durante estos largos meses- y con la bendita rutina”, admitía hace unos días, visiblemente emocionada.

Fue el pasado 2 de noviembre cuando Ana Rosa Quintana explicó al público en pleno directo que se alejaba de las cámaras para iniciar una lucha contra el cáncer de mama que le habían diagnosticado. La comunicadora jamás ha maquillado la situación y ha confesado lo duro que estaba siendo el proceso, pero siempre recordando que se mostraba optimista y confiada en sus médicos.