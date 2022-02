Hace una semana, la presentadora también reapareció y confesó que se encontraba en la recta final de la quimioterapia: «Hace mucho que no publico nada, me han preguntado muchas personas que cómo estoy, por eso me he animado. Afortunadamente me encuentro muy bien y ya estoy en la recta final de la quimio», dijo hace unos días.