Los compañeros de ‘El programa de Ana Rosa‘ desean reencontrarse ya con su jefa. Ana Rosa Quintana está a punto de volver a los platós, donde recuperará su rutina y donde, nadie duda, que volverá a conquistar a la audiencia. Días antes de que eso suceda, la presentadora ha visitado Vejer de la Frontera (Cádiz) y ha posado sonriente junto al Delegado de Turismo y Urbanismo de la ciudad, una imagen que demuestra que la comunicadora cada vez está más recuperada. Sonriente, con un look muy colorido que refleja su estado de ánimo y flanqueada por dos amigos, Ana Rosa reaparece de nuevo en redes sociales.

Agradecidos los acompañantes de Ana Rosa Quintana por la amabilidad que le caracteriza y los buenos momentos que regala a las personas que tiene a su alrededor, la periodista se vuelve a convertir de nuevo en protagonista. «Desde que la conocí hace años tengo que reconocer que valoré de ella su cercanía, compromiso con varias causas sociales y sobre todo que tiene algo que la hace única, a la hora de hablar, informarse y observar. Por algo la llaman la “reina de las mañanas” al ser su programa de televisión líder cada día en nuestro país. Ha vuelto a nuestro pueblo y con ella hemos compartido un buen rato de conversación y de paseo por algunos rincones de Vejer. Nos ha alegrado mucho verla tan bien, tan recuperada y sobre todo con tanta fuerza ante su muy probable vuelta a la televisión«, ha escrito Pepe Ortiz Galán en el universo 2.0 junto a esta fotografía que revela el último plan de Ana Rosa en Andalucía.

Ana Rosa Quintana lleva más de 10 meses alejadas de las cámaras, tiempo en el que se ha centrado en su recuperación para vencer al cáncer de mama que padece. Quizás intentando desconectar, la presentadora se desplazó a uno de los pueblos más bonitos de nuestro país. Aunque ella, por el momento, no ha querido desvelar cuándo es su fecha definitiva de regreso, lo cierto es que su vuelta podría producirse durante el mes de septiembre. La temporada ha comenzado sin ella, no obstante, prefiere no apresurarse e incorporarse cuando esté 100% segura de ello.

Su última publicación en Instagram tuvo lugar a finales de junio, justo cuando se celebró la fiesta de su productora, Unicorn. Allí se reencontró con todos sus compañeros, aquellos que echa profundamente de menos y que está deseando ver de nuevo. «El programa de Ana Rosa en pleno y aún no estamos todos. Qué maravilla reencontrarme con todos», dijo. De este modo, dejó clara la ilusión y las ganas que tenía de regresar al directo, al día a día con sus trabajadores y a atajar la información que, por cierto, ahora está más latente que nunca.