Tras siete meses apartada de la televisión, Ana Rosa Quintana ha reaparecido durante un encuentro con sus compañeros de su productora, Unicorn. La presentadora confiesa que se encuentra muy bien. «Durante todo el proceso, que es duro no voy engañar, he tenido suerte. Lo he llevado bastante bien». También se ha mostrado orgullosa del trabajo que ha realizado su equipo. «Todo va sobre ruedas y yo en casita observando. Yo quiero estar ahí cuando pase lo que tenga que pasar y espero que pase lo que yo quiera que pase», ha afirmado sobre su próxima reincorporación que podría ser tras las vacaciones estivales. Dale al play y escucha sus declaraciones.

La presentadora, además, se ha pronunciado sobre su cambio de imagen. Ha dejado atrás su característica melena morena para lucir el pelo corto en un favorecedor tono rubio. «De la necesidad virtud», indicaba con una sonrisa. «Siempre pensé que cuando dejara la tele me iba a cortar el pelo y me lo iba a teñir de platino. Todavía me tiene que crecer un poquito más. Esto no estaba calculado», ha bromeado sobre el tema. Ana Rosa ha acudido a la cita muy elegante con un jumpsuit en color negro con un destacado escote de espalda.

Una ola de cariño hacia Ana Rosa Quintana

En esta última ocasión, hemos visto a la comunicadora muy arropada por las cabezas visibles de los programa que produce como Joaquín Prat, Sonsoles Ónega y Patricia Pardo, entre otros. Ella misma ha indicado que durante esta etapa las muestras de ánimo han sido constantes. «He sentido el cariño de todos los compañeros durante estos siete meses. Desde el último redactor hasta la sastra… Ha sido en el fondo precioso, pero me lo podía haber evitado».

Fue en noviembre del año pasado cuando Ana Rosa realizó el anuncio más difícil de su vida. «Hoy voy a hablar de mí. Normalmente, no he faltado a mi cita con vosotros. Ni siquiera en pandemia, pero estoy tan agradecida a todos los que me habéis traído aquí durante estos 17 años que tengo que compartir con vosotros lo más duro que me ha pasado en la vida», dijo durante la emisión de su programa. Acto seguido explicó que se quería despedir por una temporada y que esperaba no fuera muy larga porque le habían hallado un carcinoma en una mama.

Estos últimos meses se ha refugiado en su familia, el principal motor de su vida, y han sido escasas las ocasiones en las que ha acudido a actos públicos. El pasado mes de mayo fue una de sus últimas comparecencias durante una cita taurina celebrada en el marco de la Feria de San Isidro, Madrid. Tuvo que pasar por el quirófano en mayo y ella misma indicó que había salido todo bien. «Creo que lo hemos superado, ya veremos», explicó entonces.