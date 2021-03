A pesar de estar confinada, Ana Rosa Quintana ha seguido trabajando desde casa pero este lunes se ha despedido de sus compañeros por vacaciones

La pasada semana, Ana Rosa Quintana y Joaquín Prat tuvieron que aislarse y guardar cuarentena después de que haber mantenido contacto estrecho con un positivo en coronavirus. A pesar de que la presentadora se marchó a su casa para hacer la cuarentena y que Ana Terradillos ha sido la encargada de sustituir en el plató a Ana Rosa, ella ha seguido haciendo conexión en directo desde su casa. De hecho, la mayor parte del programa estaba conectada y seguía llevando las riendas de ‘El programa de AR’. Hasta hoy. Al final de la emisión del programa de hoy, Ana Rosa Quintana se ha despedido hasta el lunes que viene. Como viene siendo habitual en esta época, se ha cogido sus vacaciones, aunque este año no podrá disfrutarlas de igual manera.

El culinario plan de Ana Rosa Quintana para estos días

La presentadora ha dicho a sus compañeros que hasta el lunes que viene no volverá a conectarse con el programa. «Han venido los chavales», asegura. Además, ha revelado cuál va a ser su plan para esta Semana Santa debido a que no podrá salir de casa, al menos durante algunos días más. Por este motivo, Ana Rosa Quintana aprovecha el tiempo libre para… ¡hacer torrijas! Sí, este es el plan de la presentadora con los suyos durante este tiempo. «Chicos, me voy a hacer torrijas», ha dicho en directo.

Estas serán unas vacaciones muy diferentes a las que tenía planeadas Ana Rosa Quintana. Hace unas semanas, a la salida de un restaurante de una de las zonas más exclusivas de la capital, la presentadora hablaba de sus planes de Semana Santa. Teniendo en cuenta que no podíamos viajar, la presentadora aseguró que disfrutaría de la hostelería de la Comunidad de Madrid y de lo que esta ofrece, apoyando así a los hosteleros de la zona, uno de los sectores más afectados de esta pandemia. Unas imágenes que podéis ver en el siguiente vídeo. No te lo pierdas y dale al play.

Vídeo: Europa Press

No será hasta finales de semana cuando se de por finalizada su cuarentena

Pero el hecho de haber mantenido un contacto estrecho con un positivo en coronavirus, ha hecho que la presentadora tenga que guardar la cuarentena y no pueda salir de casa. A pesar de que las pruebas están siendo satisfactorias y de que Ana Rosa no se ha contagiado, no será hasta finales de esta semana cuando ella y Joaquín Prat den por finalizada su cuarentena. Fue hace tan solo unos días cuando en pleno directo ella se ausentó para realizarse una prueba de antígenos que dio negativo, siendo horas después cuando se oficializó su aislamiento. En un principio este momento quedó como algo meramente anecdótico hasta que la cadena confirmó que tanto ella como Joaquín Prat debían quedarse en casa para así prevenir más casos en el programa.