La presentadora de ‘El Objetivo’ está en pleno rodaje del programa ‘¿Dónde estabas entonces?’ y en una de las fotos que ha compartido de un descanso, un usuario veía algo anormal. Ana Pastor ha tenido que desvelar entonces qué enfermedad padece.

Ana Pastor no es muy dada a protagonizar noticias de actualidad por las publicaciones que comparte en redes sociales. Hasta ahora. Y es que la presentadora de ‘El Objetivo’ ha compartido una instantánea en sus redes sociales que se ha convertido en viral sin que ella supiera que iba a provocar tanto revuelo.

Ha tenido que desvelar la enfermedad que padece desde hace unos años después de que un seguidor en su Twitter se diera cuenta del estado de uno de los dedos de su mano: «No puedo dejar de mirar su dedo», escribía este usuario en las redes sociales en la publicación de la presentadora de televisión.

Ana no ha dudado en contestarle de manera rotunda para que supiera el motivo por el que tiene el dedo así: «Tengo artrosis desde hace unos años», explica concisa con el objetivo de que finalizaran las especulaciones. Es la primera vez que la pareja del también presentador de televisión Antonio García Ferreras desvela este problema de salud de manera pública.

Esta es la foto en la que Ana Pastor ha desvelado su enfermedad

Esta enfermedad la padece desde hace unos años, tal y como ella misma ha revelado en sus redes sociales. La artrosis provoca una deformación de las articulaciones y que en ciertos momentos puede provocar dolores. Ana Pastor no ha tenido reparo de contar qué le ocurre, a sabiendas de que son muchos los usuarios los que usan estas plataformas sociales.

A pesar de esta confesión, no podemos dejar pasar por alto lo divertida que es la foto. Ana Pastor ha tenido que viajar hasta Zaragoza para hacer el rodaje del programa ‘¿Dónde estabas entonces?’. En uno de los descansos de las grabaciones, la presentadora de ‘El Objetivo’ aprovechaba para comer un bocadillo con un refresco.

«¿Bocata de lomo? Espectacular. Estación de tren de Zaragoza. #Rodaje #VuelveDóndeEstabasEntonces«, ha escrito junto a la imagen de ella misma sentada en la Estación de las Delicias. A pesar de las restricciones impuestas por las comunidades autónomas, Ana Pastor ha podido trasladarse hasta allí desde Madrid por motivos laborales.

La presentadora convive con este problema desde hace unos años

Han sido muchos los seguidores que le han mostrado su apoyo. De hecho, muchos de ellos le han hecho saber que también padecen esa enfermedad, desvelándole algunos de los síntomas que tienen. «Ana Pastor siento mucho que tengamos esa misma enfermedad la artrosis es muy dura, un beso bonita y gran profesional», «Deformación sí, dolor solo en invierno con mucho frío. ¿Siempre tenemos que estar perfectas?», la han escrito y se han preguntado algunos de sus seguidores.

Ana Pastor, que no es muy de contestar a los mensajes de sus seguidores, ha querido zanjar la polémica sobre la confesión que había hecho con un rotundo mensaje: «Dolor con frío y con humedad. Y no. No tenemos que estar perfectas, porque no lo somos», dice para terminar con el debate.