Ana Obregón visita a los niños con cáncer del Hospital Niño Jesús

En la noche de este viernes, Ana Obregón se sentará en un plató de televisión para narrar su historia más dura, esa en la que ha tenido que aparcar su faceta artística para ser tan solo madre. Madre de Álex Lequio, un joven que ha tenido que hacer frente al cáncer y del que se siente especialmente orgullosa, debido a la fortaleza que ha demostrado y al sentido del humor del que ha hecho gala durante su tratamiento.

Leer más: “¿Mama, me voy a morir?” La pregunta más difícil a Ana Obregón

La entrevista más dura de Ana Obregón

Será en ‘Volverte a ver’, donde compartirá su historia más dura para tratar de ayudar a otras personas que se encuentren en su misma situación, para demostrar que en estos momentos complicados no vale hacer “drama sobre drama”, sino que hay que luchar para después celebrar la vida.

Ana Obregón da fuerzas, no solo en televisión

Sin embargo, no solo lo hace ante toda España en un programa de televisión, el espacio presentado por Carlos Sobera, sino también a pie de calle, de cerca, acudiendo al Hospital Niño Jesús de Madrid, al ala oncológica infantil.

La actriz quiere dar fuerzas a los “luchadores”

Ana Obregón ha realizado esta visita en la mañana de este viernes. Su intención es dar fuerzas a los niños que se encuentran en la misma lucha que su hijo y también a sus familiares, que están inmersos en la misma batalla a la que ella ha plantado cara y de la que está convencida que ganará.

Ana Obregón, orgullosa del trabajo de los especialistas

Así lo ha mostrado en su perfil de Instagram, con una serie de imágenes en las que muestra su visita más especial. Ha sido recibida por parte del equipo de especialistas que no solo trata de sanar a los enfermos de cáncer, sino que también ayudan a que su familia comprendan esta enfermedad y a que sepan cómo acompañar a sus familiares enfermos.

El mensaje de Ana Obregón

“Hoy he visitado en el Hospital Niño Jesús, la planta de oncología infantil, de la mano de mi admirada Fundación Caico. He salido con el corazón encogido y a la vez me siento una privilegiada por haber visto con mis ojos por un lado la labor humanitaria de todo el equipo médico y, por otro, de ver cómo han conseguido crear para estos peques un entorno maravilloso”.

El Parque del Retiro, dentro del hospital

Tal y como continúa Ana Obregón en su mensaje, los especialistas del Hospital Niño Jesús han querido llevar el Parque del Retiro a las salas infantiles de oncología. Lo han hecho así “para conseguir que las largas sesiones de quimio e ingresos sean más llevaderas para ellos y sus familias”.

¿Por qué ha acudido allí?

Ana Obregón es clara: “Esta otra realidad lejos del glamour que a algunos padres y familiares nos ha tocado vivir, me enriquece. Dar visibilidad a fundaciones como la Fundación Caico, que ayuda a familias sin recursos económicos, me justifica ser famosa”.

También posó con el equipo de enfermeras

Mostró uno de los espacios más temidos

Que está decorado con alegres detalles del Retiro de Madrid

