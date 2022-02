Ana Obregón acusó a Antonia Dell’ Atte de manipular una sentencia contra Alessandro Lequio en su beneficio. «He visto con mis propios ojos el informe de la Policía científica que concluye que la denuncia de malos tratos presentada por esta señora la ha falsificado», escribió hace meses en sus redes sociales. Unas palabras que no cayeron en saco roto y por las que la italiana amenazó con demandarla. Dicho y hecho. La llevó a los juzgados y ahora la pone contra las cuerdas, tanto es así que Ana Obregón ya aparece como imputada por un delito de calumnias. El Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona ha admitido a trámite la querella, ya que considera que hay indicios suficientes para investigar los hechos.

Ana Obregón tendrá que declarar como investigada, según ha revelado ‘Vanitatis’, aunque estaba previsto que lo hiciera en el mes de febrero. Será en unas semanas cuando tenga lugar, eso sí, no tendrá que viajar a Barcelona. Deberá de hacerlo por vía telemática, siendo próximamente cuando se conozca el desenlace de esta historia. Fue la pasada primavera cuando Ana Obregón salió en defensa del padre de su hijo y antes de verano cuando Antonia Dell’ Atte presentó la querella. La modelo siempre ha mantenido que sufrió malos tratos por parte de Alessandro Lequio, duras acusaciones que hicieron estallar a Ana Obregón, con la que el italiano tiene una excelente relación. Tanto que incluso escribió una carta pública sin imaginar que esta misiva la llevaría a los tribunales.

«Espero que no lleguen al cielo las mentiras y la crueldad con la que están tratando al padre de mi hijo y las mentiras sobre nuestra relación. Alessandro jamás me ha maltratado. Jamás le han juzgado ni sentenciado como maltratador», dijo Ana Obregón. Aseguró entonces que Antonia Dell’ Atte se había subido al circo y que su discurso era falso, unas declaraciones que indignaron a la italiana hasta tal punto que se puso en contacto con sus abogados. «Vamos a tomarnos el maltrato en serio porque es lo más grave que ocurre en esta sociedad. Jamás he llevado guardaespaldas para protegerme de él porque él es mi mayor apoyo. Toda mi familia le adora. Son 30 años con la misma historia, 30 años de aguantar insultos y mentiras de la misma persona sin haber contestado nunca porque mi educación no me lo permite», añadió.

Entonces pidió respeto a Antonia, ya que estaban superando todavía la pérdida de su hijo. No obstante, Antonia no se amilanó, pues no estaba dispuesta a que la acusaran de falsificar documentos: «Es un grave delito que jamás he cometido». Todavía se desconoce cuál será la condena que reciba Ana Obregón, pero podría enfrentarse a una pena de prisión de seis meses a dos años o una multa de 12 meses a 24, siempre y cuando, se propague con publicidad. Esto último sí habría sucedido al compartirse la carta en las redes sociales, donde Ana tiene casi un millón de seguidores.

Te interesará saber...