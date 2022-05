«🐬 MEDITERRÁNEO 🐬 Aquí os dejo mi primer y último bañito en Ibiza antes de irnos. En verdad solo me mojé los pies porque había algún paparazzi por ahí escondido. 😎 Me voy tranquila pensando que hay alguien feliz de ver a su mamá intentando vivir.🙏🏽 La foto me la ha hecho mi gran fotógrafo y bailarín @armandoraul #ibiza #mediterraneo #azul 💙#alessforever⭐️⭐️«, ha escrito junto a dos fotos de la sesión.