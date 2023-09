Ana María Aldón se casa: su novio Eladio le pide matrimonio en directo

Llevan cuatro meses de relación, tiempo suficiente para que Ana María Aldón sepa que su novio, Eladio, es el hombre de su vida. Este sorprendía a la diseñadora entrando en directo en el programa 'Fiesta' y pidiéndole matrimonio. "¿Te quieres casar conmigo?". Una pregunta que ha respondido de forma inmediata la andaluza. "Eres maravilloso. Por supuesto que quiero casarme contigo".

Muy emocionada, Ana María Aldón ha reconocido que Eladio supone un antes y un después en su vida. Tras un tiempo especialmente complicado y marcado por su proceso de divorcio de José Ortega Cano, ahora vuelve a sonreír. "Quiero darte las gracias porque me haces sentir muy dichosa, pero es un universo lo que siento. Estoy tan convencida que no me importa dar el paso. Por esto te he dicho que sí. Te quiero", le ha dicho. Eladio es un gran desconocido para muchos. Una persona totalmente ajena a los medios de comunicación a la que la colaboradora conoció de forma casual. Desde entonces se han vuelto inseparables. Ahora, además, tiene planes de boda.

