«Él entiende la postura de la familia y la postura de ella. No quiere problemas», defiende la colaboradora a su marido.

Hace unos días, José Antonio Rodríguez, marido de Gloria Mohedano, con motivo del homenaje a Rocío Jurado por el 15 aniversario de su muerte, se alzaba como el portavoz de la familia y acusaba a su sobrina, Rocío Carrasco, de mentir en su serie documental. Unas duras críticas que han supuesto un antes y un después para la familia y sobre las que Ana María Aldón ha querido pronunciarse este sábado dejando caer que no está de acuerdo en que sea él quien hable en nombre de los demás.

Ana María Aldón reconoce que se quedó sorprendida después de escuchar que José Antonio iba a ser el portavoz de la familia a la hora de hablar con los medios a raíz del aluvión mediático que ha traído consigo el documental de Rocío Carrasco. Una decisión que no comparte y con la que deja claro que todos los miembros de la familia tienen su «propia voz para hablar». Aún así, la colaboradora de ‘Viva la vida’ ha insistido en que ese paso hacia adelante que ha dado el marido de Gloria Mohedano se debe a la continua presencia de reporteros que se encuentran a las puertas de sus casas.

«Eso no quiere decir que esté de acuerdo con todo. Una cosa es la docuserie y otra cosa es la familia. No creo que José Antonio pueda hablar de boca de mi marido. Ellos (la familia) tienen un problema con la herencia y creo que mi marido no tiene ningún problema», explica. Además, la que fuera concursante de ‘Supervivientes 2020’ insiste en destacar la faceta conciliadora del diestro. «Él entiende la postura de la familia y la postura de ella. No quiere problemas. Una cosa es lo que ha contado y otra cosa es lo que está por venir. Hay cosas con las que está de acuerdo, con lo que ella ha contado, de su sufrimiento, no lo duda para nada», relata.

De la misma forma, Ana María Aldón ha querido tranquilizar a Emma García, así como a los espectadores, y ha dejado claro que su marido se tiene que hacer varias pruebas. Es por ello que el pasado jueves tuvo que acudir al hospital a hacerse un tac coronario con contraste, «una prueba rutinaria». «Afortunadamente, él está bien», cuenta. Además, ha recalcado que no tenía conocimiento de que Rocío Jurado dejara unos documentos de su puño y letra en los que hablaba del resto de su familia. La mujer de José Ortega Cano reconoce que se quedó fría cuando Kike Calleja desveló las pruebas que podría mostrar Rocío Carrasco en la segunda temporada de su serie documental, ‘En el nombre de Rocío’.

Cansada de las críticas que recibe por el documental

A pesar de que lo ha denunciado en varias ocasiones, este sábado, Ana María Aldón se ha mostrado muy crítica con aquellos que, a través de las redes sociales, se dedican a lanzarle improperios y amenazas tanto a ella como a Gloria Camila Ortega. «Cada uno tiene su propia opinión, su propia visión y no se puede dejar que se digan ciertas cosas«, ha exclamado con el semblante serio mientras que leía algunas de los duros improperios que ha recibido la tía de Rocío Flores desde que comenzara la emisión del documental.