Después de varias semanas alejada del foco mediática por estar centrada en recuperarse y salir del pozo, Ana María Aldón ha reaparecido este domingo en televisión y lo ha hecho estrenándose como colaboradora de ‘Ya es verano’. Ha vuelto más guerrera que nunca y no ha dudado en acusar a Gloria Camila de filtrar la bronca que tuvo con José Ortega Cano. De su entrevista más reveladora, la de Sanlúcar de Barrameda también se ha pronunciado sobre su relación con el diestro. Ha dejado claro, por fin, que están atravesando una crisis y que aún no se han sentado para hablar de «separación o divorcio».

A lo largo de estos meses, Ana María Aldón se negaba a pronunciar la palabra «crisis» a la hora de hablar de sus idas y venidas con José Ortega Cano. Ha sido ahora cuando lo ha reconocido y ha aclarado en qué punto está su matrimonio. No han hablado se separación en ningún momento, no han tenido tiempo para sentarse los dos y hablar sobre el tema. Pero ella lo tiene claro: «Mi marido puede dejar un día de ser mi marido, pero nunca va a dejar de ser el padre de mi hijo. Es un vínculo que tiene con mi hijo y eso es de por vida. Seguiremos tragando sapos por el bien de nuestro hijo».

La diseñadora admite que ni ellos mismos saben en qué punto están, por lo que es imposible que los demás conozcan la situación. «No tengo ninguna intención de sentarme a hablar. Nadie nos va a marcar el tiempo, lo marcaremos nosotros. Si un día tenemos que decir algo, lo diremos. Lo único que pueden hacer los demás es especular. Haremos lo que hay que hacer. ¿Crisis? Sí. ¿Y qué? ¿Qué le hacemos?«, comentaba.

Ana María Aldón ha tirado la toalla

Ana María Aldón ha sacado este domingo su lado más guerrero e insiste en no esperar nada de nadie. No quiere seguir luchando, algo que choca por completo con lo que le pedía al diestro semanas atrás. «Puede ser que haya tirado la toalla y no tenga ganas de seguir luchando. A veces es mejor irse. Económicamente no me hace falta sentirme preparada para ningún divorcio», cuenta. La colaboradora de televisión sitúa la entrevista de José Ortega Cano en ‘Viva el verano’ como un punto de inflexión para ella. Sabe que ya no es la misma persona y hay cosas que antes no le afectaban y ahora no consiente. Ana María Aldón no quiere espera y se siente un poco decepcionada: «Lo lógico es que tenga unas palabras para la persona que está a tu lado».

No es el momento de hablar con José Ortega Cano porque quiere preservar el bienestar de su hijo de 9 años. «No tenemos que poner al niño en momentos de irritabilidad«. Ahora bien, ni confirma ni desmiente que esté enamorada de su marido. Hace unas semanas decía que sí con la boca abierta en ‘Viva la vida’.