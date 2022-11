Ana María Aldón ha hablado más claro que nunca sobre su hija Gema. La diseñadora ha querido dar un golpe en la mesa y evitar posibles especulaciones sobre la identidad del padre de su primogénita. «Mi hija no conoce a su padre». La andaluza ha explicado que ella ha criado a su hija sola y que la tuvo en plena adolescencia, con 17 años. «Yo la he sacado adelante. El padre nunca se hizo cargo. La que hizo de padre y madre fui yo. Cuando un padre no se hace cargo de nada, deja de tener ese título».

«Me quedé embarazada y tuve a una hija siendo soltera. Ahí se acaba esta historia. Si no le interesa a ella, ni a mí, ¿a quién le interesa quién es el padre de mi hija?», se cuestionaba con evidente indignación durante el programa ‘Fiesta’. «Ojalá se corte esto aquí. A mí no me hace ninguna gracia», ha subrayado sobre los distintos rumores que se están vertiendo sobre Gema Aldón, entre ellos, un sonado rifirrafe que mantuvo con Amor Romeira. La ex participante de Gran Hermano le preguntaba en Twitter por la identidad de su padre incitándola a que hablase de él y dejase a un lado a Gloria Camila Ortega con quien ha sido muy crítica.

La relación entre Ana María Aldón y su hija

A pesar de los rumores de distanciamiento, la diseñadora ha insistido en que la relación con Gema Aldón es buena. Ha recordado que si no está de acuerdo con algo de lo que hace, rápidamente hablará con ella e intentará que la conversación sea en privado y de forma muy discreta. Sin embargo, siempre dará la cara por ella.

También ha destacado que no le gusta cómo su hija se está exponiendo públicamente. Cabe recordar que en los últimos meses, la joven ha ofrecido distintas entrevistas que han causado una importante repercusión. «Eso es lo que más me duele». La aún mujer de José Ortega Cano ha indicado que sus hijos están por encima de todo. «Para mí lo más grande que tengo en el mundo son mis dos hijos. Mi hija puede cometer fallos y errores, pero solo me tiene a mí. Yo estaré a su lado siempre».