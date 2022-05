Almudena Cid jamás ha escondido que su verdadera terapia para superar su ruptura con Christian Gálvez ha sido el trabajo. El teatro le ha ayudado a no mirar al pasado o al menos a que ese dolor fuera más llevadero. No ha sido fácil dejar atrás una vida de 15 años junto al que era el amor de su vida, tampoco empezar desde cero. Mientras el presentador de televisión presume de ser feliz junto a Patricia Pardo, la que fuera gimnasta olímpica nada quiere saber de rehacer su vida de nuevo. Prefiere reconectar consigo misma y dar pasos pequeños, pero firmes, al igual que hace en su vida laboral. A punto de despedirse de la obra que tantos momentos bonitos le ha traído a su vida, la deportista y ahora también actriz ha hecho balance de estos meses.

«Girando, girando, hemos llegado a la última función de ‘Una historia de amor’ hasta después del verano. Lo cierto es que durante todos estos meses he girado sin un aparente punto fijo, ese que te ayuda a no marearte después de tanta vuelta», dice Almudena Cid. Para ella el trabajo ha sido una pieza fundamental en este proceso, el cual le ha servido como salvavidas en el que, sin duda, ha sido su peor momento vital. Con la ayuda de compañeros y con un esfuerzo ímprobo por su parte para hacer las cosas bien en un mundo nuevo para ella, Almudena Cid ha dejado que todo fluya para volver a resurgir. «Quizás solo se trataba de eso, de dejarte caer rodando sin poner resistencia, para que de forma natural disminuyera la inercia de la caída», continúa.

Almudena Cid está muy agradecida a la compañía con la que ha trabajado, pues le han ayudado en un proceso introspectivo que siempre recordará. Ha viajado con el resto de actores a diferentes puntos del mapa, recorrido mundo y aprendido de todos y cada uno de ellos, por lo que confía plenamente en volverse a encontrar con sus compañeros en el futuro. «He disfrutado mucho de cada viaje sintiendo que era compatible con hacerlo por trabajo, algo que me resultaba prácticamente imposible durante mi carrera deportiva. Así que solo puedo dar las gracias y que el escenario me vuelva a reencontrar, con vosotros y conmigo misma, porque sí, está superficie es mucho más que unas tablas de madera iluminadas», ha dicho.

Christian Gálvez también está sufriendo muchos cambios en su vida. Si bien hace tan solo unos días le vimos inmensamente feliz junto a Patricia Pardo en SEMANA, donde te mostramos fotos exclusivas de su viaje a Florencia, ahora a esto se suma el nuevo cambio que está experimentando su programa. ‘Alta Tensión’ ha sido cambiado de horario y desde este lunes 30 de mayo se emite a las 15.00 de la tarde, no obstante, parece que no ha convencido, pues está perdiendo audiencia. Solo ha cosechado un 2,1%, una cifra sobre la que el conductor todavía no se ha pronunciado.