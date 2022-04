Almudena Cid contó hace un año que «se veía siendo madre», una declaración que al propio Christian Gálvez le dejó sin palabras en pleno directo. «¿Perdona?», le preguntó asombrado ante miles de oyentes de Cadena 100. Solo siete meses más tarde el presentador rompió con la que era su esposa “de manera sorpresiva y sin ninguna explicación”. Pero, ¿qué sucedió durante esos meses previos a la ruptura? Según cuenta su madre “estaban intentando ser padres”, tal y como ella dice en uno de los mensajes encontrados por SEMANA en su red social.

Pocos sabían de sus planes, pero la madre de Almudena Cid no duda en revelarlo una vez roto el matrimonio. Mina, que así se llama la madre y férrea defensora de la actriz, descubre ante sus seguidores el sueño que querían cumplir la gimnasta y el comunicador tras 15 años juntos. En concreto, cuando un seguidor de redes sociales escribe un mensaje hiriente, que no reproducimos por su crueldad, en el que critica que Almudena Cid no sea madre. Ante estas palabras, Mina estalla contra él y le dice: “Guarde su insulto machista y además no es cierto. Estaban en ello”.

Almudena Cid y Christian Gálvez, divorciados oficialmente

Nunca había sido fácil para ellos hablar sobre sus planes de paternidad cuando todavía estaban juntos. Ella, de hecho, se derrumbó en televisión al hablar de la presión que sentía por parte de la sociedad, ya que todo el mundo le preguntaba cuándo llegaría ese momento. “Llegué a tener pesadillas, lo pasé realmente mal”, dijo la actriz de ‘Una historia de amor’. Entonces, agradeció a Christian públicamente su apoyo y ensalzó al que ahora su exmarido. Cuatro años después de esta confesión a corazón abierto, sus caminos se han separado tanto que ni existe contacto entre ellos tras 15 años juntos y 11 casados. Su divorcio ya es oficial y, además, existe un acuerdo económico que pone fin a su vida como marido y mujer, acuerdo sobre el que SEMANA te dio detalles inéditos.

Aunque Christian y Almudena parecían haber aparcado el deseo de tener su primer hijo, según apuntaban algunas voces, la versión de Mina, la madre de Almudena Cid, es completamente distinta. En su última etapa como pareja “buscaban ser padres por primera vez”. Fue la familia directa de Almudena Cid, quien contó a este medio en exclusiva cómo se había producido su ruptura, la cual dejó desolada a la gimnasta olímpica. “Queremos respetarla, pero a Almudena la dejó de forma sorpresiva, sin explicaciones y ahora ya tiene un porqué”, dijo muy indignado su círculo más cercano. Justo días antes salió a la luz la nueva relación de Christian Gálvez y Patricia Pardo, un romance que sigue viento en popa y a toda vela. El comunicador visitaba Galicia hace unos días para conocer a su familia política y dar así un paso más en su historia de amor junto a la presentadora de ‘El programa de Ana Rosa’, de la que dice estar muy enamorado.

Te interesará saber...