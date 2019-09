Alma Cortés, la hija de Raquel Bollo, juega al despiste con su rumoreado embarazo

Mucho se ha hablado de Alma Cortés Bollo en los últimos meses. La joven se ha convertido en una de las protagonistas de la actualidad, pero ella ha preferido mantenerse siempre al margen, a diferencia de su madre, Raquel Bollo, y su hermano, Manuel Cortés, que son personajes públicos. Sin embargo, Alma ha querido dar un paso fundamental en su vida y se atreve a unirse a la lista de famosos que abren su canal en ‘Mtmad’.

Alma Cortés da un paso muy importante en su vida

Este era un sueño, porque tal y como ella misma ha comentado, ha seguido todos los canales de esta plataforma desde que se puso en marcha. Pero no ha sido una decisión fácil, porque Alma Cortés sabe lo que puede suponer estar en una plataforma de este tipo, por todos los comentarios que provoquen sus vídeos.

«No sé si todo el mundo me conoce, que yo creo que no, y espero que no, porque espero que desde aquí seáis muchos más los que me conozcáis y forméis parte de mi día a día. Aquí estoy para contar más sobre mí, sobre mi vida y para compartir con todos vosotros ciertos momentos de mi vida con vosotros», comenzaba explicando en el primer vídeo que ha compartido.

Atacada con la repercusión

Siempre se ha mantenido en un discreto segundo plano y eso no nos ha permitido saber cómo es la hija de Raquel Bollo. Pues bien, ella misma se ha atrevido a definirse a sí misma: «Me considero una persona seria y algunas veces puede parecer que soy tonta, estúpida, también. Pero no, no soy así, y los que me conocéis de verdad sabéis que no soy así, y espero que los que tengáis esa opinión sobre mí, a partir de ahora la cambiéis. Soy una persona responsable, inteligente, una chica que está muy pendiente de lo suyo y soy extrovertida».

Se ha definido a sí misma: «Inteligente y extrovertida»

Alma ha desvelado cómo es ella cuando está rodeada de los suyos: «Cuando estoy con los míos, en mi círculo de confianza, yo soy una payasa. Estoy todo el rato cagándola, me estoy cayendo todo el rato, estoy diciendo tonterías. Me gusta ser siempre el centro de atención. Lo siento, algún fallo tenía que tener. Me gusta llamar la atención todo el rato. No lo puedo evitar».

Ha desvelado uno de sus fallos: le gusta ser el centro de atención

Un paso muy importante

Cuando le ofrecieron dar este paso de estar presente en ‘Mtmad’ le costó mucho trabajo. «El hecho de haberme atrevido a hacer esto, para mí no es fácil. Estoy súper nerviosa. Me está costando muchísimo», confiesa con nervios, pero emocionada con todo lo bueno que está por venir.

Miedo al qué dirán

Ella misma ha asegurado que siempre vive en el caos, pero que su vida está experimentando cambios: «Se está hablando mucho, se está mintiendo mucho, se ha estado haciendo mucho daño. Siempre se me ha estado relacionando con este mundo, mi madre es quien es, todos los sabéis, trabaja en la tele. Mi hermano es artista, pero yo siempre he tratado de mantenerme en un segundo plano, pero lo estoy intentando. Tenía muchas ganas de contaros este proyecto, porque no os imagináis la de proyectos que tengo. Este verano ha venido cargado de regalos», explica.

Pasa por un momento de cambios

«Ahora ya puedo decir que tengo canal en Mtmad. Es verdad que al principio me costó, porque pensaba en las críticas, que la gente iba a empezar a hablar… pero después vino la Alma sensata y la Alma relajada. Luego pensaba que por qué iba a rechazar tener mi propio canal», continúa.

Su vida en el caos

Ha continuado dando datos de cómo es su vida, desconocida por todos los que no la conocemos: «¿Cómo definiría mi vida? Pues la definiría como todo lo que se puede relacionar con el caos, con la locura, una montaña rusa… Un caos al que estoy acostumbrada, vas, vienes, para arriba, para abajo, ahora para tu casa, ahora para la de tus abuelos… Dentro de mi caos, yo tengo mi orden».

Contará toda su vida en este canal

«Aquí estaré para compartir mis cambios, mi nueva vida, con ilusiones nuevas, sentimientos nuevos, muchísimos miedos. Estoy feliz», concluye. No hay duda de que Alma Cortés abrirá su corazón todas las semanas, con la finalidad de que muchos la conozcan tal y como es, sin trampa ni cartón. ¡Bienvenida Alma!