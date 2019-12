Alma Cortés Bollo ha vuelto una semana más a su canal de Mtmad. En esta ocasión ha dado un giro a sus vídeos y ha compartido un momento que ha vivido con nerviosismo. Y es que ha tenido que viajar a Madrid para asistir a una reunión en Telecinco con todos los rostros conocidos que tienen canal en esta plataforma.

Esto le ha llevado a estar algo nerviosa, ya que lleva tan solo unas semanas al frente de su canal, lo que no le ha permitido todavía conocer al resto de los colaboradores. «No sé a quién me voy a encontrar, obviamente sé que no va a ser nada malo, pero no conozco a nadie y estoy muy muy nerviosa. Creo que va a ser algo chulo y que me lo voy a pasar muy bien».