La primera parada ha sido Cartagena de Indias. Iker Casillas ha quedado maravillado con todos los rincones que ha visitado. «Menuda ciudad más bonita!», ha escrito en la primera instantánea que ha compartido desde este lugar. De hecho, Colombia se ha convertido en uno de los destinos de moda, ya que son muchos los que la eligen para sus viajes tras las pandemia. «Mira que me habían hablado muy bien de Cartagena de Indias pero hasta que no he venido a comprobarlo… es una ciudad increíble! Enamorado de ella! 🇨🇴 ♥️ #volveré«, ha escrito junto a una foto en la que posa con gente autóctona.